Presentador de Caracol fue víctima de robo en famoso evento fuera de Bogotá, “lo van llevando cargado”

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más conocidos en el país año tras año, logrando convertirse en uno de los favoritos por parte de los televidentes. Uno de los programas que ha marcado trascendencia es ‘La Red’, que está presente durante los fines de semana, llevándoles a los televidentes los principales detalles que rodean a la industria del entretenimiento, contando a diario con figuras como Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo, Mary Méndez, Carlos Vargas y Frank Solano.

Su papel dentro de la televisión colombiana ha traído consigo una amplia visibilidad que se ha visto reflejada en cada uno de los proyectos con los que cuentan. Uno de ellos tiene que ver con Carlos Giraldo, a quien se le ha visto en varios eventos e incluso siendo parte de algunas obras de teatro.

Hace pocos días estuvo haciendo parte de un evento en Villeta junto a otras figuras del entretenimiento nacional. Sin embargo, mientras que disfrutan de algunas presentaciones y demás actividades, al presentador de ‘La Red’ le fue hurtado su celular, según lo mencionado por ‘La Corona TV’:

“El protagonista es Carlos Giraldo, colega y presentador de ‘La Red’ (...) Carlitos fue invitado especial a las fiestas del reinado de la panela, en Villaeta, Cundinamarca (...) Entre las actividades estaba el Megafest, reunió en la tarima a Silvestre Dangond, Luis Alfonso (...) Carlos emocionado y ya enfiestado con todo un grupo de amigos para gozarse el evento (...)

En un buen sitio de su pantalón llevaba la billetera y en otro el celular, asegurando que los dos objetos estuvieran ahí. Al momento de ingresar al concierto, para no perderse entre la multitud, decidieron tomarse de las manos, grave error; cuando sacó la mano del bolsillo, en ese segundo fue suficiente para que los enemigos de lo ajeno lo robaron, sin que se diera cuenta. Ya emocionado cuando quería grabar algo del concierto, dijo: Oh, ¿y ahora qué hago, no me voy a amargar este momento“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Ariel Osorio, de ‘La Corona TV’.

Por su parte, Giraldo sostuvo que, a pesar del momento de molestia, quiso disfrutar de principio a fin del evento e incluso alcanzó a ilusionarse, pues la policía al día siguiente le informó que habían recuperado varios celulares robados; sin embargo, entre ellos no se encontraba el suyo, motivo por el cual tuvo que llegar a Bogotá y adquirir un nuevo dispositivo.