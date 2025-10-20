Policía de Bogotá recuperó casi $100 millones en 50 celulares y 89 datáfonos robados

Una rápida y coordinada reacción de la Policía Nacional permitió la captura de tres hombres que transportaban equipos electrónicos hurtados en un taxi por el sector de La Favorita, en el centro de Bogotá. El operativo dejó como resultado la recuperación de 50 celulares y 89 datáfonos, cuyo valor asciende a 98 millones de pesos, además de un arma de fuego y un dispositivo GPS.

El procedimiento hizo parte de la estrategia institucional “Seguros, cercanos y presentes”, y fue liderado por unidades adscritas a la Estación de Policía Los Mártires. Todo comenzó con una alerta emitida por la central de radio, que permitió ubicar el vehículo mediante seguimiento satelital. Una vez identificado el taxi, los uniformados iniciaron un plan de búsqueda que culminó con la interceptación del vehículo.

Intentaron huir, pero fueron capturados

Los tres ocupantes del automóvil intentaron huir al percatarse de la presencia de las patrullas. Sin embargo, fueron capturados en flagrancia gracias a la acción oportuna de los uniformados. En el interior del vehículo fueron hallados los equipos electrónicos y un arma tipo pistola.

Según las autoridades, los capturados ya registran antecedentes judiciales por delitos como hurto, estafa y lesiones personales. Tras su detención, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y enfrentarán cargos por hurto.

Resultados positivos contra el hurto en Bogotá

La Estación de Policía Los Mártires ha reportado avances significativos en la lucha contra el crimen. En lo corrido de 2025, los casos de hurto a comercio han disminuido en un 67%, con 496 denuncias menos respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se han realizado 589 capturas por diferentes delitos y se han incautado 24 armas de fuego.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e hizo un llamado a la comunidad para continuar reportando cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123.