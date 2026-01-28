Novia de ‘Epa Colombia’ reveló video inédito de su captura al cumplirse un año, “Nos condenaron a ambas”

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, es una de las creadoras de contenido y empresarias más conocidas en Colombia, pues sus inicios se dieron hace más de 5 años haciendo videos para las redes sociales, buscando hacer reír al público y, en medio de una de sus apariciones, terminó haciéndose viral por la canción ‘Eh, eh, Epa Colombia’. Sin embargo, en medio de seguir dando de qué hablar, terminó generando un sinfín de críticas por sus declaraciones y su actuar, lo que también la llevó a tener problemas judiciales, pero a pesar de ello, le abrió las puertas a su negocio de productos capilares, convirtiéndose en ‘La reina de las keratinas.

Sin duda, uno de los casos más sonados en Colombia durante los últimos meses ha sido el de ‘Epa Colombia’ debido al impacto generado en medio de su éxito como empresaria y, por ende, los delitos por los que fue acusada, es decir, daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público colectivo oficial e instigación a delinquir con fines terroristas, siendo condenada a cinco años y tres meses de prisión.

A la fecha, Daneidy Barrera cumple un año de estar privada de la libertad y, en medio de una de sus más recientes apariciones, su pareja, Karol Samantha, compartió el inédito video en el que se muestra la captura de la empresaria, la cual se dio en medio de uno de sus negocios en Bogotá.

A lo largo del mismo se observa cómo ‘Epa Colombia’ sale de su negocio de keratinas sin esposas, dándole un último beso a su hija, Daphne Samara, estando acompañada de varios policías y agentes del CTI. Cabe resaltar que, a lo largo del video, su pareja, Karol Samantha, también está junto a ella, añadiendo un emotivo mensaje luego de lo ocurrido:

“No creí que fuera a pasar el año y tú aún en ese lugar, privada de tu libertad. Hoy hace un año nos condenaron a ambas, solo que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo tu ausencia junto con nuestra princesa, porque no fue así como lo soñamos al momento de traerla al mundo. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, pero cómo duele ver que pasan los días y aún no regresas.

A veces pienso que todo esto ha sido un terrible sueño, del cual quisiera despertar ya y estar juntas y que no te hayas perdido ni un solo momento de la crianza de la bebé que tanto anhelamos... Discúlpenme por no darles contenido de la empresa, pero hay días como estos que son difíciles de llevar; sin embargo, seguiremos siendo las mujeres fuertes que les hemos mostrado durante esta dura prueba, y no me interesa si hay personas que dicen que ella ‘lo merece’, gente que hasta en un reality salen a ser jueces de Dane.

Para mí, para su hija, para sus papás, para su familia, para su equipo de trabajo, Dane es una mujer ejemplo a seguir, por lograr los anhelos de su corazón con su constancia, amor, perseverancia, actitud. Eres la reina, amor mío, estabas en el lugar equivocado, con las personas equivocadas y hoy asumimos ese gran error“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Karol Samantha, pareja de ‘Epa Colombia’.