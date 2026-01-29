Hija mayor de Yeison Jiménez confesó que su mayor miedo se hizo realidad, “me vio crecer”

Una de las noticias más trágicas en este 2026 tuvo que ver con el fallecimiento de Yeison Jiménez, quien a sus 34 años perdió la vida en medio de un vuelo cerca a Paipá, Boyacá, junto a sus cinco ocupantes. La noticia causó tristeza en Colombia y dejó un vacío imborrable en el corazón de sus seguidores y por supuesto, su familia, quienes fueron lo más importante para el artista.

Luego de aquel fatídico 10 de enero, fueron varios los homenajes para Yeison, donde su familia fue la principal protagonista en medio del dolor que enfrentaban. Ahora, varias semanas después y buscando asimilar su partida, quien ha estado mucho más cercana a sus redes sociales, ha sido su hija mayor, Camila Jiménez y durante su más reciente aparición la joven mostró que no ha sido sencillo:

“Mi mayor miedo ya lo viví y fue perder a quien me vio crecer, cuando me tocó verlo morir”, fueron las declaraciones que añadió Camila, hija de Yeison Jiménez, la cual estuvo acompañada de una foto junto a uno de los caballos del artista.

Ante la viralización de la mencionada publicación, la joven recibió varias muestras de cariño y apoyo por parte de los usuarios de la plataforma TikTok, demostrando también el dolor por la ausencia del artista, además de su concierto que estaba programado dentro de algunas semanas.

Hija de Yeison Jiménez Tomada de las redes sociales de Camila Jiménez (@camijmz_1)

¿Quién es la hija mayor de Yeison Jiménez?

La hija mayor de Yeison Jiménez es Camila, quien se encontraría sobre sus 14 años de edad. La menor no es la hija de sangre del artista, pero desde el momento en que la conoció teniendo una corta edad se robó su corazón, dándole el amor de un padre, a pesar de la situación. Luego de que su mamá, Sonia y Yeison decidieron vivir juntos en Bogotá, ella llegó junto a su progenitora.

Aunque son pocos los detalles que se conocen con respecto a Camila, lo cierto es que no ha pasado desapercibida por medio de sus redes sociales, especialmente en cuenta de TikTok, donde deja ver algunos de sus gustos y actividades.