“Perdón si subo cosas”: El inédito y tierno video con el que la hija de Yeison Jiménez despidió a su padre

La sorpresiva partida de Yeison Jiménez, el pasado 10 de enero, generó que su entorno más cercano haya comenzado a transitar un duelo público y doloroso. Camila, la mayor de las hijas del artista, se convirtió en el centro de las miradas en las últimas horas luego de compartir con sus más de 220 mil seguidores en TikTok un fragmento de su intimidad familiar.

(También puede leer: El doloroso video en el que se ve a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, llegar al lugar y ver los restos de la aeronave en Paipa)

Lejos de los focos y del despliegue de los conciertos, el video publicado muestra a un padre cercano a ella. En las imágenes se observa a ambos compartiendo risas en un centro comercial, mientras juegan con los filtros de la plataforma. Acompañado del mensaje “te amo, papi”, el video retrata una escena cotidiana que hoy se ha convertido en un tesoro invaluable para su familia.

La publicación, que rápidamente se viralizó, no solo destaca por el video en sí, sino por la franqueza con la que Camila enfrentó los comentarios de apoyo.

Ante la avalancha de mensajes, la joven dejó una frase que resume el sentir de quien pierde a un pilar fundamental: “Perdón si subo cosas, solo me siento mal y lo recuerdo así”. Este mensaje resuena en una comunidad que estaba acostumbrada a ver la faceta de entretenimiento de la joven junto al cantante.

Mensaje en los comentarios de Camila Vía: Tik Tok

El contexto de una despedida inesperada

Uno de los mayores exponentes de la música popular en Colombia falleció en la tarde del pasado 10 de enero. Lo que debía ser un trayecto rutinario hacia Marinilla, Antioquia, para cumplir con una presentación ante sus seguidores, terminó en una tragedia aérea que ha dejado de luto al país.

Mientras los homenajes de colegas y amigos inundan las plataformas digitales, son estos pequeños gestos, como el de Camila, los que permiten al público conectar con la persona detrás de la estrella. El “te amo, papi” que acompaña el video es, quizás, el tributo más sincero que el artista pudo recibir.