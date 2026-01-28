Informe preliminar revela detalles del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez: “la colisión provocó un fuego”

“Se estaba demorando mucho en despegar”: testigos revelan lo que vieron antes del accidente de Yeison Jiménez

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), adscrita a la Aeronáutica Civil, publicó el primer reporte oficial del siniestro de la avioneta en la que se movilizaba Yeison Jiménez, documento que aporta nuevos datos técnicos sobre el vuelo, aunque aclara que aún no establece una causa definitiva del accidente.

Según el informe, la aeronave había presentado su plan de vuelo con una hora estimada de salida a las 3:05 de la tarde, una velocidad proyectada de 160 nudos y una altitud de 12.500 pies, siguiendo la ruta Paipa – Ubaté – San Francisco – Honda – La Pintada – EOH.

Posteriormente, el avión realizó el rodaje correspondiente hacia la pista 05 del Aeropuerto Juan José Rondón, desde donde despegó aproximadamente a las 4:09 p. m.

De acuerdo con la investigación preliminar, el accidente ocurrió apenas dos minutos después del despegue. La avioneta, identificada con matrícula N325FA, perdió altura poco después de iniciar el vuelo y terminó impactando contra el terreno en la finca Marengo, ubicada en la vereda Romita del municipio de Paipa. Tras el impacto, la aeronave se desplazó de forma lineal unos 21 metros.

La DIACC señaló que no se evidenciaron señales de incendio antes del choque; sin embargo, el rompimiento de los tanques de combustible tras la colisión provocó un fuego posterior que consumió completamente la aeronave. Como consecuencia del impacto y del incendio, los seis ocupantes sufrieron lesiones fatales.

La autoridad aeronáutica reiteró que este documento hace parte de una fase inicial de la investigación y que su objetivo no es determinar responsabilidades ni causas oficiales, sino recopilar información técnica que permita esclarecer lo sucedido.

Finalmente, el informe aclaró que la avioneta no contaba con registradores de vuelo, conocidos comúnmente como “caja negra”. No obstante, precisó que la normativa vigente para este tipo de aeronaves no exigía la instalación de este dispositivo, por lo que su ausencia no constituye una irregularidad.

La investigación continúa en curso y las autoridades señalaron que se espera la publicación de nuevos avances conforme avance el proceso técnico y pericial.