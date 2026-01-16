¿Qué pasará con el concierto de Yeison Jiménez en El Campín? esto dicen los empresarios

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero tras un accidente en su avioneta, dejó no solo un profundo vacío en la música popular colombiana, sino también una lista de sueños y proyectos que el artista no alcanzó a cumplir. A sus 34 años, el intérprete de Aventurero tenía planes personales y profesionales que evidenciaban el momento clave que atravesaba en su carrera y en su vida.

En varias entrevistas, Yeison había manifestado su intención de cantar hasta los 35 años y luego tomarse una pausa para replantear su camino.

Incluso, en una conversación con la revista Vea, confesó su deseo de vivir una temporada fuera del país junto a su familia, una experiencia que veía como una forma de crecimiento personal. Entre sus metas también figuraban obtener la licencia como piloto, cambiar de aeronave y aprender inglés, proyectos que quedaron inconclusos tras su inesperada partida.

En el ámbito musical, Jiménez mantenía objetivos ambiciosos. Planeaba lanzar nueva música, grabar colaboraciones con otros exponentes del género popular, fortalecer su presencia en el mercado mexicano y ofrecer un concierto multitudinario en el estadio El Campín de Bogotá, como parte de su gira Mi Promesa Tour 2: La revancha.

Precisamente sobre este último proyecto se refirió Gustavo López, socio de la empresa Sírvalo Pues, durante el homenaje que se le rindió al cantante el pasado 14 de enero en el Movistar Arena. El ejecutivo aseguró que, pese a la tragedia, la idea del concierto sigue en pie y que el legado de Yeison será el motor para hacerlo realidad.

“Vamos a esperar un tiempo prudente, pero ya estamos conversando con varios artistas. El género hoy está más unido y con el nivel que dejó Yeison, lo que toca es seguir”, afirmó López en declaraciones a Tropicana. Además, explicó que el evento se realizará respetando los tiempos de duelo de la familia. “El concierto se va a hacer. Solo hay que darle espacio a su esposa, a su mamá y a su hermana Lina, que también es nuestra socia, para que puedan descansar”, concluyó.

Aunque muchos de sus sueños quedaron en pausa, el impacto de Yeison Jiménez en la música popular sigue vigente y su legado continúa inspirando a colegas y seguidores que hoy mantienen viva su memoria.