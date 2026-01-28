Sofía Jaramillo reveló que tuvo que irse a los 15 años de su casa, por problemas con su madre

Sofía Jaramillo Valencia es oriunda de Cali, actualmente tiene 36 años y desde muy pequeña se acercó al mundo entretenimiento. A los 14 años empezó como actriz y a los 18 dio el paso en el modelaje, si bien es conocida también por su hermana, Sofía cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales y actualmente hace parte de ‘La Casa de los Famosos’.

Esta no es la primera vez en realities, ya que en el 2012 hizo parte de Mundos Opuestos y su familia, también es conocida en el mundo e la farándula colombiana, en parte por su hermana mayor, Angelica Jaramillo, quien hizo parte de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. La modelo quiso darle una nueva oportunidad a la televisión, de la mano del famoso reality de convivencia, en el que ya pasó por la sección de Carla Giraldo: “La línea de vida”.

Allí reveló que sus padres se separaron cuando ella tenía solo 11 años, y que no tuvo una infancia llena de lujos, por lo que su madre estuvo ausente por mucho tiempo, para poder sustentar el hogar. Posteriormente, su madre consiguió pareja, un hombre que no era de su agrado y quien se convirtió en la razón de peleas con su madre, para terminar pidiéndole que se fuera cuando tenía 15 años.

Pese a las dificultades, tiempo después conoció a una persona que llegó para cambiarle la vida y que, tal y como se lo prometió, la trató como una “princesa”, pero termino dejándola por otra mujer. Así conocería al padre de su hija, con quien estuvo por 12 años, pero a quien también le aguantó muchas cosas, describiéndola como una relación “luchado”.

Otro de los aspectos que mencionó, es que hizo algunos semestres de administración de empresas, pero se salió y al darse una nueva oportunidad, estudió comunicación social y periodismo. Sin embargo, se dio cuenta que en realidad no la hacía feliz, para finalmente estudiar cocina y describir que ese era su propósito.

¿Quiénes son las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de Nuestra Tele?

Las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de Nuestra Tele son Sofía Jaramillo y Laura Jaramillo, donde Angélica sería la mayor de la familia. Por su parte, Sofía también logró destacarse en el Canal RCN a partir del ‘reality’, ‘Mundos opuestos’, un programa de entretenimiento en el que un grupo de participantes debían competir y vivir en mundos diferentes. Si bien, Sofía no se llevó el premio, lo cierto es que si logró destacarse dentro del programa.

Otra de las hermanas Jaramillo, es Laura, una reconocida modelo, quien llamó la atención por ser la esposa del futbolista, Michael Ortega, con quien tuvo dos hijos, sin embargo, su unión llegó a su fin desde hace un buen tiempo, donde Andrea Valdiri terminó inmersa en este triángulo amoroso.