Así lucía Sofía Jaramillo cuando participó en otro recordado reality de RCN

En la noche del domingo 25 de enero, ‘La Casa de los Famosos 3′ vivió una nueva velada de eliminación en la que quedó por fuera Renzo Meneses, el exintegrante del Desafío y creador de contenido. Renzo se convirtió en el segundo eliminado por votación del público tras recibir apenas el 4.54% del apoyo, superado por otros nominados como Mariana Zapata y Sara Uribe.

Cabe resaltar que, la primera eliminada fue Luisa Cortina y Renzo con su salida dejo en la placa al participante Tebi. Dentro del reality continua la modelo, Sofia Jaramillo, quien ya ha protagonizado uno que otro desacuerdo con algunos de sus compañeros. La modelo oriunda de Cali, actualmente tiene 36 años y desde muy pequeña se acercó al mundo entretenimiento, tanto en el modelaje como en la actuación.

Muchos no saben que Jaramillo ya había participado en un reality del canal RCN, se trata de Mundos Opuesto en el año 2012. Dicho formato, basa su dinámica en la dualidad y la brecha social extrema. Los participantes son divididos en dos grupos que deben convivir en una misma casa separada por un cristal, pero bajo condiciones diametralmente opuestas: un lado representa “el futuro”, lleno de lujos, tecnología y comodidades, mientras que el otro representa “el pasado”, con condiciones precarias, falta de servicios básicos y una estética rudimentaria.

La posición de cada equipo se decide semanalmente a través de competencias físicas de alta intensidad; el equipo ganador disfruta de las mieles de la modernidad, mientras que el perdedor debe lidiar con las carencias del ayer, lo que genera una tensión psicológica constante y conflictos derivados de la envidia y el cansancio.

La versión colombiana de Mundos Opuestos

En 2012, el canal RCN adaptó este formato para el público colombiano, grabando en una impresionante infraestructura en las afueras de Bogotá. La competencia mezcló celebridades con personas del común, lo que intensificó los roces por el choque de egos y estilos de vida.

A pesar de contar con una producción ambiciosa y pruebas físicas exigentes, el programa tuvo que competir en un horario difícil, logrando un impacto mediático considerable por las polémicas entre sus participantes. Tras meses de encierro y superando numerosas eliminaciones, el ganador de la única edición en Colombia fue Wesley Duque.

¿Quiénes son las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de Nuestra Tele?

Las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de Nuestra Tele son Sofía Jaramillo y Laura Jaramillo, donde Angélica sería la mayor de la familia. Por su parte, Sofía también logró destacarse en el Canal RCN a partir del ‘reality’, ‘Mundos opuestos’, un programa de entretenimiento en el que un grupo de participantes debían competir y vivir en mundos diferentes. Si bien, Sofía no se llevó el premio, lo cierto es que si logró destacarse dentro del programa.

Otra de las hermanas Jaramillo, es Laura, una reconocida modelo, quien llamó la atención por ser la esposa del futbolista, Michael Ortega, con quien tuvo dos hijos, sin embargo, su unión llegó a su fin desde hace un buen tiempo, donde Andrea Valdiri terminó inmersa en este triángulo amoroso.