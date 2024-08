Ellas son las guapas hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de nuestra tele que confesó adicción a las drogas

Uno de los ‘realities’ más famosos del Canal RCN fue precisamente, ‘Protagonistas de nuestra tele’, que estuvo al aire durante siete años contando con un sinfín de hombres y mujeres quienes buscaron convertirse en el nuevo protagonista para así formar parte de la industria del entretenimiento y abrirse camino en la actuación y como conductores de algunos problemas, sin dejar de lado, la alta suma que se llevaban por este premio.

Aunque el programa de entretenimiento llegó a su fin hace varios años, lo cierto es que recientemente Angélica Jaramillo, quien hizo parte de este ‘reality’ en el año 2012 desató todo tipo de comentarios, luego de que en un en vivo por medio de su cuenta de Instagram confesara que tiene una adicción a las drogas desde hace varios años: “No me importa, no me importa, en este momento yo Angélica Jaramillo les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz. O sea, es felicidad momentánea, claro, para que, para evitar pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida. No me importa aquí, me está entrando una llamada, obviamente la voy a apagar, por favor, cuelgue, gracias (…)

(…) Angélica Jaramillo se deja llevar de las drogas, es de verdad, es la verdad y yo renuncio hoy a esto. Estoy cansada, de verdad, cansada, se lo digo a toda la gente porque yo sé muchas cosas que pasan aquí en Colombia, nos ocultamos, nos escondemos, decimos como… o sea, no son originales, no se muestran como son. Una persona real, real, esta es la Angélica Jaramillo”.

¿Quiénes son las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagosnita de Nuestra Tele?

Las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de Nuestra Tele son Sofía Jaramillo y Laura Jaramillo, donde Angélica sería la mayor de la familia. Por su parte, Sofía también logró destacarse en el Canal RCN a partir del ‘reality’, ‘Mundos opuestos’, un programa de entretenimiento en el que un grupo de participantes debían competir y vivir en mundos diferentes. Si bien, Sofía no se llevó el premio, lo cierto es que si logró destacarse dentro del programa.

Otra de las hermanas Jaramillo, es Laura, una reconocida modelo, quien llamó la atención por ser la esposa del futbolista, Michael Ortega, con quien tuvo dos hijos, sin embargo, su unión llegó a su fin desde hace un buen tiempo, donde Andrea Valdiri terminó inmersa en este triángulo amoroso.