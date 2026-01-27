Conozca al exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ que ahora es cirujano plástico

Protagonistas de Nuestra Tele fue un reconocido reality emitido por el canal RCN, en el que se buscaba descubrir nuevos talentos para la actuación, premiando al ganador con un contrato con el canal. No obstante, los participantes también debían convivir y ser grabados las 24 horas en lo que era la “Casa Estudio”.

De este reality salieron figuras que son bastante conocidas como Sara Corrales, Cristina Hurtado, Pedro Palacios, Daniel Arenas, Ana Karina Soto, Ximena Córdoba, Sara Uribe, Elianis Garrido y Yina Calderón. De hecho del formato también hizo parte Altafulla,el ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, pasó por esos estudios en el año 2017, en la última vez que se hizo el reality.

Otra de las participantes de la temporada de Calderón, que deslumbró por su belleza fue Whitney Rivera, recordada por su relación con Sergio Arévalo, quien ahora es cirujano plástico. Sergio hizo parte del reality en el año 2013, cuando tenía 24 y estudiaba medicina, tras salir de la competencia continuaría con sus estudios para especializarse en la cirugía plástica.

En sus redes sociales cuenta con más de 200 mil seguidores, en donde comparte su trabajo en dicho ámbito, además se puede ver que trabaja en Rio de Janeiro y en distintas partes de Colombia.

¿Quiénes fueron los jurados de Protagonistas de Nuestra Tele 2013?

El jurado estuvo compuesto por Isabella Santodomingo, Alejandra Borrero y Sergio Osorio. Isabella aportó su experiencia como actriz, presentadora y columnista, destacándose por evaluar con una visión crítica y exigente; Alejandra, respetada actriz de amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, aportó profundidad y sensibilidad artística; por su parte, Sergio Osorio, reconocido director de televisión con múltiples producciones a su cargo, aportó criterios técnicos y narrativos a las evaluaciones.

¿Por qué no se volvió a renovar ‘Protagonistas de Nuestra Tele’?

Según JC Televidente, la temporada del 2012 del programa tuvo bastante repercusión y llegó a ser de los programas más comentados en redes sociales para ese momento, pero esto mismo les jugó en contra. Esto debido a que los televidentes empezaron a dudar de la veracidad del programa, indicando que todo era planeado, y que incluso se les había visto a los participantes de la casa estudio con celulares dentro de ella.

Jhoan Álvarez y el triangulo amoroso con Sara Uribe y su exnovia, María T

La historia de Jhoan Álvarez y María T (María Teresa) es recordada como uno de los triángulos amorosos más polémicos de la televisión colombiana. Jhoan y María T ya eran pareja antes de que él ingresara a Protagonistas de Nuestra Tele 2012, pero la relación se quebró públicamente cuando él inició un romance dentro de la Casa Estudio con Sara Uribe, con quien finalmente se coronó ganador.

Al año siguiente, en la edición de 2013, María T ingresó al reality buscando su propia oportunidad en la actuación, lo que revivió el interés del público por su pasada relación con Jhoan. Aunque tras su salida del programa se les vio juntos en eventos y compromisos laborales, lo que alimentó rumores de una reconciliación, ambos aclararon en su momento que solo mantenían una amistad.