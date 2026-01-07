Hermana de Angelica Jaramillo se une a la tercera temporada de La Casa de los Famosos

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ esta a tan solo días de su estreno el próximo 12 de enero a las 8:00 pm, por lo que sigue calentando motores y anunciando más participantes que le pondrán picante a la competencia. De hecho este miércoles, confimaron la llegada de la actriz y modelo caleña, Sofía Jaramillo, quien hace parte de una familia bastante conocida en el entretenimiento.

Tras los anuncios de Manuela Gómez y Sara Uribe, caras icónicas y recordadas por el también reality de convivencia, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ llega la hermana de Angelica Jaramillo, quien también hizo parte de la misma temporada.

Sofía Jaramillo Valencia es oriunda de Cali, actualmente tiene 36 años y desde muy pequeña se acercó al mundo entretenimiento. A los 14 años empezó como actriz y a los 18 dio el paso en el modelaje, si bien es conocida también por su hermana, Sofía cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales y esta no es la primera vez en realities, ya que en el 2012 hizo parte de Mundos Opuestos.

Para el año 2017, Sofía se convirtió en madre de Isaac y en el ámbito laboral se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del modelaje en Colombia. En cuanto a su trabajo como actriz, ha hecho parte de producciones como Los tacones de Eva en 2006, y ha sido portada de revistas como TV y Novelas y SOHO.

¿Quiénes son las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de Nuestra Tele?

Las hermanas de Angélica Jaramillo, exprotagonista de Nuestra Tele son Sofía Jaramillo y Laura Jaramillo, donde Angélica sería la mayor de la familia. Por su parte, Sofía también logró destacarse en el Canal RCN a partir del ‘reality’, ‘Mundos opuestos’, un programa de entretenimiento en el que un grupo de participantes debían competir y vivir en mundos diferentes. Si bien, Sofía no se llevó el premio, lo cierto es que si logró destacarse dentro del programa.

Otra de las hermanas Jaramillo, es Laura, una reconocida modelo, quien llamó la atención por ser la esposa del futbolista, Michael Ortega, con quien tuvo dos hijos, sin embargo, su unión llegó a su fin desde hace un buen tiempo, donde Andrea Valdiri terminó inmersa en este triángulo amoroso.

