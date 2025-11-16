¿Terminaron? Novia de Epa Colombia rompió el silencio y reveló la postura que decidió asumir frente al caso

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, vuelve a ser tema central en redes sociales en medio de la compleja situación legal que enfrenta. La influenciadora fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de Bogotá, un cambio ordenado por motivos de seguridad y que despertó una oleada de comentarios entre sus seguidores.

Sin embargo, más allá del traslado, la atención se centró en una reciente publicación de su novia, Karol Samantha, quien decidió responder preguntas sobre el caso luego de meses de silencio. Los seguidores, que no tenían información sobre el proceso judicial de la empresaria desde hace tiempo, aprovecharon la dinámica para expresar dudas, preocupación y mensajes de apoyo.

En un clip compartido en Instagram, Karol agradeció la constante solidaridad hacia la creadora de contenido:“Gracias a ti y a cada una de las personas que en esta cajita de preguntas le han dejado tantos mensajes de amor, cariño y apoyo a Dane”, expresó al inicio.

La joven también aclaró que, tras casi 11 meses desde la detención de Barrera, había optado por manejar cada detalle con la mayor prudencia posible, evitando declaraciones que pudieran afectar el proceso.

“A estas alturas, después de casi 11 meses, yo he preferido ser prudente y no manifestar absolutamente nada de cómo va el caso de Dane. Simplemente todos los días aferrados a la oración, decretando que ella pronto pueda estar con nosotros, su familia, con su hija, esperando el milagro de Dios porque la justicia divina es la más perfecta que existe”, afirmó.

Por ahora, no se conocen nuevos avances judiciales sobre la creadora de contenido, y la defensa guarda silencio mientras continúan las diligencias. Su círculo cercano asegura que permanece en oración y a la espera de resoluciones que podrían definir su futuro.

El panorama sigue siendo incierto, pero la expectativa en redes continúa creciendo en torno al caso y a la posibilidad de que Epa Colombia pueda recuperar su libertad.