Margarita Rosa no guardó silencio y le pidió respuestas contundentes a Gustavo Petro tras sorpresivo acto

Durante más de 10 años, Margarita Rosa de Francisco se destacó en la televisión colombiana como presentadora y actriz, siendo parte de diferentes producciones, donde logró alcanzar una amplia visibilidad. Sin embargo, con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos y apoyar a su pareja, Will van der Vlugt se radicó en Estados Unidos, pero esto no ha sido impedimento para que esté al pendiente de cada una de las situaciones que se viven en el país.

En varias ocasiones, De Francisco ha sido blanco de diversas críticas por su apoyo a Gustavo Petro, pues durante las pasadas elecciones presidenciales no dudó en demostrar su apoyo al mandatario. Sin embargo, en medio de la recta final de su gobierno, la actriz también ha demostrado en varias ocasiones su descontento con algunas de sus declaraciones y acciones.

Durante una de sus más recientes apariciones, Margarita le pidió a Gustavo Petro respuestas contundentes luego de que el empresario, Ricardo Leyva, fuera señalado de golpear a su esposa, además de un supuesto audio con el que chantajea a una mujer con fotos íntimas.

Cabe recordar que ante estas denuncias, Gustavo Petro reiteró a través de su cuenta de ‘X’: “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”. Hecho que generó polémica en las redes sociales, tanto así que Margarita Rosa de Francisco no dudó en referirse a este tema añadiendo: "De acuerdo, Helena. El presidente Petro nos debe un pronunciamiento contundente en esta materia. Ojalá que el próximo presidente, Iván Cepeda, considere la violencia contra las mujeres un asunto determinante para la paz global, al mismo nivel que el cambio climático y las posturas radicales contra los genocidios en cualquier parte del mundo".

Margarita Rosa de Francisco habló de su problema con Marbelle

En medio de su presencia en Cartagena, Margarita tuvo el tiempo de conceder algunas entrevistas, entre ellas, con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, donde aprovechó para hablar de su diferencia, pero posterior reconciliación con Amparo Grisales eligiéndola para darle un abrazo. Sin embargo, las declaraciones para Marbelle no faltaron, donde la caleña aseguró: “Si me encuentro a Marbelle también la abrazo, aunque sé que no le caigo muy bien a Marbelle”.

Seguidamente, Eva reiteró que esto se debía a la esfera política, declaraciones que fueron compartidas por Margarita Rosa de Francisco añadiendo: “Sí, solo por lo político, pero como persona me interesan las personas”.