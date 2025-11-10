Margarita Rosa De Francisco desmintió información en su contra, “no lean estos periódicos de la estupidez”

Margarita Rosa de Francisco ha consolidado una carrera en la industria del entretenimiento que la ha llevado a destacarse como presentadora, actriz y escritora. La caleña desde hace varios años decidió alejarse de Colombia y por ende, radicarse en Estados Unidos, llevando a cabo nuevos proyectos, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que se refiera a varias de las situaciones que se viven en el país, especialmente cuando de política se trata.

Le puede gustar: Margarita Rosa de Francisco reveló que el secreto de su felicidad le llegó en su vejez: “nunca lo habría imaginado”

Si bien, la caleña no ha dudado en criticar o apoyar a Gustavo Petro en varias ocasiones, lo cierto es que su candidata para las próximas elecciones era Carolina Corcho, sin embargo, luego de una consulta Iván Cepeda se convirtió en la figura por el Pacto Histórico, convirtiéndose así la exministra de salud en su apoyo.

Sin embargo, en medio de sus declaraciones por su postura política, De Francisco también ha sido blanco de varias críticas y ahora, en medio de una de sus más recientes apariciones, la presentadora desmintió un supuesto reportaje: “Este reportaje cursi es falso de principio a fin. No lean estos periódicos de la estupidez”.

A lo largo del link compartido se leen las supuestas cinco traiciones, haciendo alusión a una entrevista que habría dado, sin embargo, Margarita Rosa de Francisco dejó claro que estas declaraciones no son ciertas, ya que también harían alusión a personajes de la política colombiana.

Cabe resaltar que no es la primera vez en que la reconocida actriz es víctima de post falsos con declaraciones que incluyen hechos políticos, pero también de su vida privada.

¿Quién es la pareja de Margarita Rosa de Francisco?

La pareja de Margarita Rosa de Francisco es Will Van Der Vlugt, un productor y director de fotografía de origen holandés. Su relación lleva más de quince años y desde hace un tiempo están radicados en Miami, Estados Unidos. Aunque la actriz ha tenido dos matrimonios anteriores, muy conocidos con Carlos Vives y con Daniel Castello, ha confirmado recientemente que planea casarse con Will Van Der Vlugt en una ceremonia íntima y “muy a su estilo”, luego de consolidar su relación por más de una década.