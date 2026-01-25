“Dejen de hablar tanta…”: Paola Jara estalló y aclaró junto a Luis Alfonso los supuestos celos de Jessi Uribe

Paola Jara es una de las cantantes más famosas de Colombia, pues ha logrado consolidar una carrera de más de 10 años que la ha llevado a convertirse en una de las grandes exponentes del género popular. Además de la música, la paisa cuenta con su propia marca ‘PJ Fitwear’ y ahora la paisa vive una nueva etapa, pues hace pocos meses se convirtió en madre junto a su esposo, Jessi Uribe, dándole la bienvenida a Emilia.

Luego del nacimiento de su hija, Paola se alejó de los escenarios con el fin de vivir esta esperada etapa junto a su pequeña. Hace pocos días, la artista se dejó ver siendo parte de los diferentes homenajes a Yeison Jiménez, dando de qué hablar por un video compartido en el que Luis Alfonso, en medio de risas, le termina dando un chicharrón en la boca a Jara y segundos más tarde Jessi Uribe es enfocado, sin embargo, su reacción no habría sido la mejor e incluso para muchos fue de celos.

Aunque ni Jara ni Uribe se refirieron a este tema, lo cierto es que días más tarde, los artistas volvieron a encontrarse debido a compromisos musicales, donde Paola no dudó en destacar entre risas que solo se trata de una fuerte amistad: “Vea este ayudante que me conseguí, jajaj, para que sigan hablando popó. Lucho, cuidado, pues con la niña me la deja caer, jaja”, fueron las declaraciones que añadió Paola Jara.

Asimismo, la cantante no desaprovechó oportunidad para enviarle un mensaje a la esposa de Luis Alfonso, Luisa, asegurando que el artista está preparado para el cuarto hijo, ya que en medio del video el cantante de música popular es quien maneja el coche en el que va su hija, Emilia, en medio del que sería el Aeropuerto Internacional El Dorado.

¿Quién es la expareja de Paola Jara?

La expareja más recordada de Paola Jara es el reconocido músico, compositor y productor vallenato Iván Calderón. Su relación sentimental y profesional duró aproximadamente diez años, siendo una etapa fundamental en la carrera de la artista paisa, ya que Calderón fue una pieza clave en su formación y proyección dentro de la industria musical.

Pese a su ruptura en 2019, ambos han mantenido una postura de respeto mutuo ante los medios. Recientemente, Paola Jara expresó en una entrevista para el programa Se dice de mí su profundo agradecimiento hacia él, afirmando: “Lo poco o lo mucho que sé de la industria y gran parte de lo que soy se lo debo a Iván”.