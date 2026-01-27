Nataly Umaña reaccionó ante la línea de vida de Alejandro Estrada y aseguró que él le pidió regresar cuando salió del reality

El 2024 fue un año de reflectores para Nataly Umaña, ya que por un buen tiempo fue noticia y no precisamente por sus papeles en distintas producciones, sino por su participación polémica en ‘La Casa de los Famosos’ en su primera temporada.

Allí se vio en vuelta en un romance con Miguel Melfi, pero lo controversial fue que la actriz llevaba varios años de matrimonio con el también actor, Alejandro Estrada, es decir que Nataly se volvió tendencia nacional por la infidelidad hacia su esposo en el reality. Al salir del reality, la actriz dio varias entrevistas y al referirse de su matrimonio, indicó que se veía muy bien desde afuera, pero que realmente no era así.

“Estos problemas con codependencia tú los normalizas, pero cada vez se vuelve una bola de nieve mucho más grande y es una relación enferma.” Señaló Nataly. Además, añadió: “Nosotros ante los ojos de los demás éramos perfectos (…) dentro de todo, tú te acostumbras a que sea así, tú lo normalizas".

Por su parte, Alejandro Estrada llegó a participar en MasterChef Celebrity 2024, programa con el que ganó más popularidad y también volvió a conocer al amor, pues allí nació su relación con Dominica, a la que le puso fin hace un tiempo. Para este 2026, fue el turno del actor de hacer parte de ‘La Casa de los Famosos’, lugar en el que ha mencionado a su expareja, Nataly.

Nataly Umaña reaccionó ante las afirmaciones de Alejandro Estrada

Ayer llegó el turno de Estrada en la sección“línea de vida”,dirigido por Carla Giraldo, en la cual los famosos abren su corazón para contar cómo ha sido su recorrido, incluso recordando las cosas más dolorosas. Fue en este espacio que tocó el tema de su divorcio tras la presunta infidelidad de Umaña en el programa, describiéndolo con un momento doloroso.

Esto en cierta parte por todo los ataques que recibió la actriz: “Me dolía más cómo la acribill*ban en su momento. Se me pasó por la cabeza volver, pero a veces hay que saber soltar por completo, dejar ir”. Después de esto, le empezaron a enviar clips a Nataly, quien no dudo en pronunciarse en sus redes sociales, indicando que nunca pensó en regresar con Estrada:

“Yo nunca le pedí a Alejandro que volviéramos, nunca. De hecho cuando yo salgo, él me dice, mona esperemos que pase todo esto y volvemos y yo le dije ¿qué? ¿tú crees que todo lo que hice fue en la casa fue en vano? Fue justamente para liberarme de ti", expresó.

Al respecto Nataly habría dejado claro que no tenía ninguna intención de regresar con él y que mucho menos se lo habías propuesto, lo que sí es que el actor llegó a pensar que la respuesta sería afirmativa. “Que él haya querido volver o se le haya pasado por la cabeza es una cosa muy distinta a lo que yo quería. Para regresar se necesitan dos, él no iba a volver solo”, aseguró.