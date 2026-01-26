Yina Calderón habría ayudado al Jefe de ‘La Casa de los Famosos’ para buscar el casting del programa

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del Canal RCN que se renovó en su tercera temporada este 2026, con todo un grupo de personalidades que dan de qué hablar mientras que están inmersos en una misma casa. Durante la noche del 25 de enero, el reality vivió una nueva eliminación, cargada de drama desde los posicionamientos.

Puede leer: Así lucía Sofía Jaramillo cuando participó en otro recordado reality de RCN

Sin embargo, detrás de los participantes que están actualmente habría intervenido Yina Calderón, exparticipante de la segunda entrega, así lo reveló Roberto Velasquez, director y productor del canal. Esto durante ¿Qué hay pa’ dañar?, el programa que solía ser guiado por Valentina Taguado y Johana Velandia, que ahora es un pre gala de ‘La Casa de los Famosos’.

Junto a Roberto se encuentra Néstor Parra, analista y productor que busca aportar objetividad con números y hacer un análisis de las decisiones del jefe de la competencia. En una de las emisiones estuvo Yina Calderón para comentar sobre lo que estaba ocurriendo y Roberto confesó que la influencer en varias ocasiones le dio ayuda mientras realizaba el casting para esta tercera temporada:

“Venían de una vez con descripción y objetivo, además tenía un streaming de chisme donde podía contar cosas, pero ni siquiera, es muy profesional Sayayina. Muchas veces me recomendó gente que podemos ver acá , pero no ella seguía con lo de ella”, afirmó. Por su parte Yina, también mencionó que de un reality de España la había llamado con el mismo fin.

¿Roberto Velasquez es el Jefe de La Casa de los Famosos?

Durante el paso de Calderón por ‘La Mansión de Luinny en República Dominicana, mencionó al jefe de La Casa de los Famosos Colombia. Se trata de Roberto Velasquez, director y productor del canal RCN, quien ha estado presente en varios contenidos del canal y del cual se especuló durante la segunda temporada que estaba detrás de este rol.

De hecho, se llegó a compartir el rumor de que Melissa Gate tendría un romance con este productor, por unas supuestas preferencias dentro de la competencia. Esto fue dicho por la Negra Candela:

“Lo que pocos han detallado o no han sido lo suficientemente observadores es la atracción entre Melissa Gate y el señor Roberto Velásquez (...) nos hemos ido enterando acerca de todas las concesiones, los mimos, las preferencias de Roberto con Melissa Gate”