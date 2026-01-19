Juanse estremece ‘La Casa de los Famosos’ con el testimonio de su vida: reveló que no tiene contacto con sus padres

Hace una semana, el canal RCN inauguró las puertas de `La Casa de los Famosos`, en su tercera temporada, recibiendo a 23 famosos en su recordado set. A pesar de que la temporada ha sido fuertemente comparada con la anterior, de la cual salió victorioso Altafulla, poco a poco las figuras van cautivando a los televidentes con sus ocurrencias y secciones durante el transcurso del día.

Una de las secciones que regresó es “La Línea de Vida”, en la cual los famosos abren su corazón para contar cómo ha sido su recorrido, incluso recordando las cosas más dolorosas. Esta vez, el turno fue para Juanse Laverde, ganador de ‘La Viz Kids’ del año 2018, en donde con tan solo 11 años, logró impresionar a los entrenadores desde las audiciones a ciegas con su interpretación de “Cómo mirarte” de Sebastián Yatra, eligiendo al mismo Yatra como su coach.

Juanse continuó su carrera como cantante y, a la par, empezó a crecer exponencialmente en redes sociales, siendo considerado también como todo un influencer. Actualmente tiene 19 años y ha expresado en múltiples ocasiones que empezar tan pequeño en el mundo del entretenimiento lo afectó de forma considerable.

¿Cómo fue la infancia de Juanse de La Casa de los Famosos?

Lo que se reafirmó en el espacio con Carla Giraldo, en donde inició comentando que cuando nació, los médicos le diagnosticaron un síndrome que no tenía cura, por lo que una mujer se acercó a la madre de Juanse y le recomendó rezar y orarle a Dios. Con el tiempo, llamaron a la familia para informarle que Juanse estaba sano.

En cuanto a su familia, reveló que siempre ha estado rodeado de arte, pero que a los 7 años empezó a enfrentar problemas de salud mental, mencionando la ansiedad y la depresión. Por lo que es ese momento, su hermana Valentina se convirtió en un apoyo fundamental para seguir adelante.

Su victoria en ‘La Voz Kids’ la describió como un antes y un después negativo en su vida, explicando que, tras ganar el programa, dejó de sentirse una persona para convertirse en un producto. Lo que había sido su sueño empezó a convertirse en una carga emocional, por lo que la música, que tanto lo motivaba, pasó a ser su mayor fuente de angustia.

Después, llegó al momento donde el joven se quebró, esto al referirse a su vida sentimental, pues durante la pandemia tuvo la charla con sus padres, pero su madre no aceptó su orientación sexual y decidió echarlo de la casa.

A los 15 años, se fue a vivir solo junto a su hermana, quien dos años después quedó embarazada y se mudó, dejándolo completamente solo. Posteriormente, mencionó a Paola, una mujer que llegó en un momento clave en su vida, pues lo ayudó en su proceso de sanación y lo acompañó en sus momentos más bajos.

Mientras que durante una charla con Sara Uribe, el joven reveló que hace mucho no tiene contacto con su madre, y que con su padre la comunicación es poca, debido a que conformó otra familia. El testimonio ha causado varias emociones entre los televidentes e internautas; muchos afirman que el rechazo de la madre de Juanse, tuvo que ver con la religión, a la cual es muy cercana.



