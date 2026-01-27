Hijo de Sara Uribe celebró su cumpleaños al lado de Fredy Guarin y le envió especial mensaje a su madre

Sara Uribe es una reconocida modelo, presentadora de televisión y empresaria proveniente de Medellín. Su carrera despegó en 2012 al convertirse en una de las ganadora del reality Protagonistas de Nuestra Tele(Canal RCN), lo que le abrió las puertas a más programas televisivos. Desde el pasado 12 de enero de 2026, hace parte de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ del mismo canal, en el que se mantiene hasta ahora.

Antes de el mundo de la fama, Uribe estudió Comunicación Social y Periodismo y también es recordada por la polémica relación que tuvo con el futbolista Freddy Guarín, con quien tiene un hijo llamado Jacobo ,a pesar de que el futbolista tenía conformada su propia su familia y le habría sido infiel a su esposa con la modelo. Dicha relación trajo fuertes repercusiones, pero también el mayor regalo para Uribe, que es su hijo y al cual ha indicado entre lagrimas lo mucho que lo extraña.

“Lo extraño mucho, mi hijo esta cumpliendo años. Jaco te amo mi amor, te extraño demasiado, espero que hayas pasado un día feliz con tu familia, tus amigos”, expresó Sara entre lagrimas. Mientras que el canal la sorprendió con un video del pequeño en su cumpleaños, agradeciéndole por su regalo y diciéndole que le hablara a la cámara que él siempre la veía.

Puede leer: ¿Qué pasó con Jhoan Álvarez de Protagonistas de Nuestra Tele?, Sara Uribe reveló que aún tienen contacto

Jacobo celebró sus 7 años con una piñata alusiva a Dragón Ball y en las imágenes aparecía junto al exfutbolista, Fredy Guarín y la familia de Sara, que tenía una camiseta con su nombre y el de La Casa de los Famosos.

Karina García se une como presentadora a formato del que hacia parte Valentina Taguado

Durante el paso de Karina García por la Mansión de Luinny,se rumoró que ‘La Casa de los Famosos’ la habría propuesto llegar como presentadora del After Show. Sin embargo, esto no sucedió y fue Vicky Berrio quien cautivó al público al hacer dupla con Karen Sevillano, pero García si esta de regreso al canal de la mano de un reciente formato.

Se trata de ‘Qué hay pa dañar’, Karina será panelista junto a Roberto Vasquez y Nestor Parra, quienes enfocaron el programa en ser un preshow del reality de convivencia. Anteriormente, había sido invitada junto a Yina Calderón, pero ahora tendrá su espacio propio sobre la mesa de panelistas, de la cual antes hizo parte Valentina Taguado y Johana Velandia.