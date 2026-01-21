¿Qué pasó con Jhoan Álvarez de Protagonistas de Nuestra Tele?, Sara Uribe reveló que aún tienen contacto

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, se estrenó el pasado12 de enero de 2026, arrancando con una intensidad poco a poco va dividiendo a la audiencia. Bajo la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, el reality ha presentado una mezcla explosiva de personalidades, destacando desde los primeros días la primera eliminación de Luisa Cortina, las fuertes tensiones entre figuras y la salida inesperada de la DJ Marcela Reyes.

Puede leer: Esta es la razón por la que el canal RCN no volvió A producir ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

Dos de las figuras a las que más se esperaba ver son Sara Uribe y Manuela Gómez, quienes han demostrado la gran complicidad que tienen y asimismo la sólida amistad que nació en el 2012 en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Esta temporada tuvo como ganadora a Sara, quien también vivió un romance bastante querido por el público, con Jhoan Álvarez.

El nombre original del reality fue‘Protagonistas de Novela’, emitido por primera vez en 2002. En esta versión, los concursantes competían específicamente por un contrato como actores en una telenovela del canal. Para el 2010, el programa regresó después de varios años, pero con un formato renovado y un nuevo nombre: 'Protagonistas de Nuestra Tele’,que en sus cambios más notables era en el objetivo en buscar figuras integrales para la televisión, incluyendo presentadores y personalidades mediáticas.

¿Qué pasó con Jhoan Álvarez de Protagonistas de Nuestra Tele?

Dentro de ‘La Casa de los Famosos’, Sara Uribe habló de sus exparejas, entre ellas Jhoan Álvarez, con quien se conoció dentro del reality de RCN y mantuvo una relación no tan duradera. La presentadora y modelo resaltó que su noviazgo se acabo con la culminación del programa y que él tras esto, continuó estudiando derecho, pero terminaría dejándolo para estudiar actuación.

Le puede interesar: Carla Giraldo ‘frena’ a Yaya Muñoz tras críticas por su papel en ‘La casa de los famosos’

Al parecer, la actuación no le dio muchos frutos, por lo que se mudó a México para probar suerte, posteriormente se convirtió en padre y la mamá de la niña es una modelo. Sin embargo esta relación culminaría porque Jhoan se mudó a Estados Unidos, otro de los aspectos que mencionó Sara es que de vez en cuando suelen hablar y que tras su relación, ella conoció a Daniel Calderón.

Jhoan Álvarez y el triangulo amoroso con Sara Uribe y su exnovia, María T

La historia de Jhoan Álvarez y María T (María Teresa) es recordada como uno de los triángulos amorosos más polémicos de la televisión colombiana. Jhoan y María T ya eran pareja antes de que él ingresara a Protagonistas de Nuestra Tele 2012, pero la relación se quebró públicamente cuando él inició un romance dentro de la Casa Estudio con Sara Uribe, con quien finalmente se coronó ganador.

Al año siguiente, en la edición de 2013, María T ingresó al reality buscando su propia oportunidad en la actuación, lo que revivió el interés del público por su pasada relación con Jhoan. Aunque tras su salida del programa se les vio juntos en eventos y compromisos laborales, lo que alimentó rumores de una reconciliación, ambos aclararon en su momento que solo mantenían una amistad.