Sara Uribe confesó que fue víctima de brujería: “vomité un sapo, un gusano y una bola de pelos”

Sara Uribe es una reconocida modelo, presentadora de televisión y empresaria proveniente de Medellín. Su carrera despegó en 2012 al convertirse en una de las ganadoras del reality Protagonistas de Nuestra Tele (Canal RCN), lo que le abrió las puertas a más programas televisivos.

Comenzó en el mundo del modelaje a los 14 años, participando en campañas publicitarias y obteniendo el título de Miss Gaming Colombia. Estudió Comunicación Social y Periodismo y también es recordada por la polémica relación que tuvo con el futbolista Freddy Guarín, con quien tiene un hijo llamado Jacobo, a pesar de que el futbolista tenía conformada su propia su familia y le habría sido infiel a su esposa con la modelo.

Por estos días, Sara Uribe pasó por el famoso pódcast de Tatiana Franko ‘Vos Podés’, donde reveló las batallas que ha tenido que atravesar durante todos estos años. En una parte del capítulo se refirió a la separación con Guarín:

“Yo fallé, yo creo que ese es el karma mío, yo me mentí con un hombre casado (¿Pidió perdón?) Sí, pedí a la esposa de Freddy, a los hijos de Freddy, a las personas que yo sentía que les había fallado, yo tenía 20 años Tatiana, yo nunca quise hacerle daño a una familia. Yo nunca quise hacerle daño a nadie, yo solo estaba buscando amor, un amor que yo no encontraba en nadie y nunca lo encontré en nadie solo en Dios", expresó Uribe.

Sara Uribe revela su aterradora experiencia con la brujería

La modelo también habló por primera vez de la paranormal experiencia que vivió con su espiritualidad, donde a pesar de que dice que no cree y no le da poder a la brujería, si le realizaron un entierro. Uribe cuenta que ella no podía respirar con tranquilidad y que uno de sus amigos con insistencia le sugirió que dejara que un padre la visitara, pero ella se negaba.

Sin embargo, a pesar de su negación, el padre visitaría a Sara en su hogar, donde le darían agua bendita para tomar y el ingerirla, Sara indicó que vomitó un sapo, un gusano y una bola de pelos, además de que esto tenía un olor completamente fétido. A lo que Tatiana le pregunta que si estaban esos animales ahí, ella lo confirmó diciendo que llamó la niñera de su hijo para que grabara el momento: “Cuando sale esa bola de pelos de mi cuerpo, yo pude respirar, yo volví a dormir, eso fue hace tres años. Ahí encontraron un entierro, yo no te voy a decir que crea en la brujería, pero yo no le voy a dar poder a eso.”

Otros de los síntomas que presentó Uribe, es que se le caía el pelo, sus amígdalas eran llenas de pus, sangraban, también que cuenta con varias cicatrices en su cuerpo, en partes como el ombligo, su abdomen. Adicionalmente, señalo que sus senos y su vagina se la quemaban. Todos sus negocios se quebraron y por supuesto, su relación sentimental con el padre de Jacobo también se acabaría. Lo que acabaría con todas estas experiencias aterradoras para Sara, fue su inquebrantable fe en Dios, de la cual se aferró y expresa que la hace bastante fuerte.