Karen Sevillano y Vicky no bajaron a Renzo de “mueble” al ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos’: así fue su reacción

‘La Casa de los Famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del Canal RCN, pues durante tres temporadas ha estado presente en los hogares colombianos con todo un grupo de personalidades que dan de qué hablar mientras que están inmersos en una misma casa. Durante la noche del 25 de enero, el reality vivió una nueva eliminación, cargada de drama desde los posicionamientos.

Este semana los participantes que se encontraban en la placa de eliminación eran Juanse Laverde, Sara Uribe, Mariana Zapata, Juan Palau, Renzo Meneses, Alexa Torrex y Tebi Bernal. En el momento de conocer los resultados, el público se sorprendió al ser Mariana Zapata la primer en ingresar con el 20,27%, seguida de Sara con el 17,30%.

Puede leer: Karen Sevillano tuvo que admitir que su amigo Maiker es un “mueble” en ‘La Casa de los Famosos’

Finalmente, el porcentaje más bajo lo obtuvo Renzo Meneses, que solo pudo recoger el 4,54% de los votos, una noticia que sorprendió al exparticipante del Desafío de Caracol. Con su salida, dejo a Tebi Bernal nominado y luego pasó al After Show con Karen Sevillano y Vicky Berrio, donde no le perdonaron una, ambas presentadoras le otorgaron un particular premio.

En este espacio le preguntaron por las personas con las que convivió, lo molestaron por su atuendo y le otorgaron el premio de “mueble”, entre risas, mientras que Renzo lucía bastante serio ante la situación. Mientras que en comentarios, el público le ha disgustado el trato de las presentadores, en donde indican que se burlan y ridiculizan a los participantes.

“Me parece que ridiculizan a los invitados, se ve mal, muy mal”, “Pobre Renzo, más incómodo”, “Una cosa es ser picante por la clase de show que presentan, pero hacer comentarios para incomodar al entrevistado es de quinta”, “Que after tan aburrido y las dos presentadoras muy groseras”, son algunos de los comentarios.

Anamar se pronunció ante las acusaciones de Renzo en ‘La Casa de los Famosos’

En el turno de Renzo de pasar por “La línea de vida" del reality, aseguró haber sido víctima de una denuncia falsa difundida en redes sociales, la cual le habría generado consecuencias negativas en su vida personal.

“Pasó algo muy fuerte con la mamá de mi último hijo. Ella me hizo una denuncia falsa en redes sociales y eso causó un caos. Ahorita todo está bien con ella”, expresó Meneses frente a las cámaras.

Horas después, Ana María Restrepo respondió públicamente a través de sus redes sociales, rechazando lo dicho por Meneses y calificando sus afirmaciones como falsas.“No voy a permitir que se me siga silenciando ni que construyan mentiras sobre mí. Las acusaciones que él está haciendo en televisión son falsas y solo buscan quedar bien ante la opinión pública, sin importar el daño que causan”, afirmó.

Además, aseguró contar con pruebas que respaldan su versión.“Tengo muchas más pruebas de las que en algún momento mostré y todo es verdadero. No he hecho ninguna denuncia falsa y, si tengo que presentar nuevas pruebas, lo haré”, expresó.