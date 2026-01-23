Karen Sevillano tuvo que admitir que su amigo Maiker es un “mueble” en ‘La Casa de los Famosos’

Karen Sevillano, una reconocida influencer y creadora de contenido colombiana, se alzó con la victoria en la primera temporada de “La Casa de los Famosos Colombia” en 2024. Su carisma, autenticidad y habilidad para conectar con el público la convirtieron en una de las favoritas desde el inicio del programa y la llevaron a ser presentadora del mismo.

Para esta temporada del 2026, por medio de votaciones entró su amigo bastante cercano de ella y su novio, se trata del creador de contenido Maiker Smith, quien se dedica a hacer videos de comedia. Cuando llegó el momento de hacer su campaña para las votaciones, el caleño indicó:

“Tengo un hijo de siete años y una relación estable. Me gusta burlarme de mí mismo, me gusta hacer reír y que se rian conmigo; me gusta gesticular mucho y soy más allá de las redes. (...) Soy bastante competidor y me gusta ganar en cualquier aspecto, si votan por mí están votando por el ganador del concurso”.

A pesar de esto, su rendimiento en una semana y más, no ha sido como lo esperaban todos los que votaron por él, por o que ya más de uno lo han empezado a tildar de “mueble”. Esto para hacer referencia a que no aporta mucho al reality, comentarios que llegaron hasta el After Show y Vicky Berrio no dudó hacérselos a su compañera, Karen Sevillano.

Entre risas, la presentadora admitió que si lo era, pero que defendía al personaje de su amigo, Ubaldina, pero en los comentarios el público opina lo opuesto.

¿Fraude en las votaciones de La Casa de los Famosos?

Natalia Mejía, hermana de Tatan Mejia expuso el posible fraude que hay a la hora de las votaciones en La Casa de los Famosos. De acuerdo con su testimonio, la situación salió a la luz mientras se encontraba en una entrevista dentro del canal. Allí, escuchó a integrantes de otro grupo comentar que habrían recibido propuestas económicas para ganar las votaciones.

“Una dijo que le pidieron siete millones, otra que catorce. Yo no entendía nada, nunca había escuchado eso”,aseguró Natalia Mejía, quien afirmó que fue en ese momento cuando oyó hablar por primera vez del uso de supuestos “bots” para manipular resultados.

Según relató, le propusieron el respaldo de grupos organizados de votantes y una suma concreta de dinero para garantizar su ingreso al programa. Pese a sus denuncias, Natalia Mejía fue enfática en señalar que, desde su percepción, el Canal RCN no tendría interés en permitir este tipo de irregularidades.

Por el contrario, aseguró que la producción del reality estaría constantemente bloqueando intentos fraudulentos, ya que el objetivo del formato es que la participación provenga de votantes reales y no de mecanismos artificiales.