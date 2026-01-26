Expareja de Renzo, participante de La Casa de los Famosos, respondió a señalamientos por presunta denuncia falsa

El estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos sigue generando reacciones dentro y fuera del programa, luego de que una declaración realizada por uno de sus participantes derivara en un pronunciamiento público de una persona directamente involucrada en los hechos mencionados durante la emisión.

La nueva edición del reality colombiano inició el lunes 12 de enero y reúne a creadores de contenido, actores, humoristas y deportistas en un mismo espacio, exponiendo su convivencia diaria y distintas dinámicas enfocadas en aspectos personales de sus vidas. Desde sus primeros días al aire, el programa ha captado la atención del público por desacuerdos entre los participantes y por momentos de alta carga emocional que rápidamente han sido comentados en redes sociales.

Uno de esos espacios es la actividad denominada “Línea de la vida”, en la que los concursantes relatan episodios relevantes de su historia personal de manera cronológica, acompañados por la presentadora Carla Giraldo. En esta ocasión, el turno correspondió a Renzo Meneses, exparticipante de El Desafío XX, quien habló sobre distintos aspectos de su trayectoria personal y sentimental.

Durante su intervención, Meneses se refirió a una situación relacionada con Ana María Restrepo, madre de su tercer hijo y también exconcursante del reality en una edición anterior. En su relato, el participante aseguró haber sido víctima de una denuncia falsa difundida en redes sociales, la cual, según afirmó, le habría generado consecuencias negativas en su vida personal.

“Pasó algo muy fuerte con la mamá de mi último hijo. Ella me hizo una denuncia falsa en redes sociales y eso causó un caos. Ahorita todo está bien con ella”, expresó Meneses frente a las cámaras.

El concursante agregó que, pese a los hechos mencionados, actualmente mantienen una relación cordial, aunque aclaró que no son pareja. Incluso, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación futura, siempre y cuando, según él, logren superar los episodios que los afectaron en el pasado.

Las declaraciones se difundieron rápidamente en plataformas digitales, donde fragmentos del programa fueron compartidos por seguidores, ampliando el alcance del testimonio más allá de la transmisión televisiva. Horas después, Ana María Restrepo respondió públicamente a través de sus redes sociales, rechazando lo dicho por Meneses y calificando sus afirmaciones como falsas.

“A los hombres y mujeres de Colombia que hoy me escuchan, a quienes han seguido esta historia completa o en pedazos, y a quienes han opinado sin conocer todo. Me quedé callada para proteger a mi hijo y no involucrarlo, pero no voy a seguir permitiendo que personas mentirosas dañen mi imagen”, escribió en una de sus publicaciones.

En otros mensajes, Restrepo fue enfática al señalar que las declaraciones realizadas en el reality no corresponden a los hechos ocurridos y, según indicó, tendrían como objetivo mejorar la percepción pública del participante sin considerar las consecuencias para ella.

“No voy a permitir que se me siga silenciando ni que construyan mentiras sobre mí. Las acusaciones que él está haciendo en televisión son falsas y solo buscan quedar bien ante la opinión pública, sin importar el daño que causan”, afirmó. Además, aseguró contar con pruebas que respaldan su versión. “Tengo muchas más pruebas de las que en algún momento mostré y todo es verdadero. No he hecho ninguna denuncia falsa y, si tengo que presentar nuevas pruebas, lo haré”, concluyó.

El cruce de versiones ha reavivado el debate en redes sociales sobre la exposición de conflictos personales en espacios televisivos y el impacto que este tipo de relatos puede tener en la vida privada de las personas involucradas. Mientras tanto, el tema continúa generando conversación pública en torno a La casa de los famosos, un formato que, desde su estreno, ha puesto en el centro la intimidad, las emociones y las controversias de sus participantes.