Esposa de Luis Alfonso defendió ser la mujer de proceso y habló de la gran importancia que tiene este rol

El fallecimiento de Yeison Jiménez no solo dejó un vacío en la música, sino que reabrió un intenso debate en redes sociales sobre el concepto de “la mujer del proceso”. La atención se centró inicialmente en Sonia Restrepo, quien fue señalada por los internautas como el máximo ejemplo de este rol al haber acompañado al artista desde sus inicios más humildes hasta la cima de su carrera.

También se dio en parte por las fotos que empezaron a rondar en redes, en las que otras mujeres despedían al artista, al parecer relaciones extramatrimoniales. Sin embargo, la discusión escaló rápidamente hacia las implicaciones emocionales y los sacrificios que conlleva estar al lado de un hombre mientras construye su imperio desde cero, una etiqueta que muchas veces se percibe como una carga de sufrimiento más que como un mérito.

Al respecto, Luisa Fernanda Pulgarin, esposa del cantante popular Luis Alfonso, mediante sus redes compartió su perspectiva del tema, definiéndolo como una experiencia bonita por el hecho de acompañar a los que amamos. Las fotografías que acompañaron el post eran de ella, arreglando hasta los mínimos detalles de uno de los trajes de su esposo.

Más allá de enfocarse solo en la dificultad de este rol, Pulgarin resaltó la importancia de estar presente cuando “no hay aplausos, cámaras o escenarios” y de “creer cuando todavía no hay certezas”, pues ella aplicó esto, dejando de lado su carrera como investigadora judicial para acompañar a su esposo en su sueño.

Para ella, el valor real reside en haber estado presente cuando “no había aplausos, cámaras ni escenarios”, subrayando que el verdadero compromiso es una decisión diaria: elegir a la misma persona incluso en medio del caos y los demonios personales, celebrando la lealtad por encima de las certezas económicas o la fama.

Sin duda, Pulgarín compartió una narrativa diferente al rol que muchas mujeres logran asumir y en el que caen implícitamente, por lo que hizo una invitación alentadora: “No le temas a ser la mujer del proceso”. Finalmente, cerró la publicación con una frase de apoyo para el popular artista: “Mi lanza, cada paso que das es una victoria, y yo estoy aquí para cuidarlo”.