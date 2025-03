Paola Jara mostró su reacción ante una discusión con Jessi Uribe, “si crees que eres mi papá”

Paola Jara es una conocida cantante de música popular que durante varios años ha logrado construir un nombre dentro del género, llegando así a diferentes zonas del mundo con su música. Si bien, su camino en la industria no ha sido sencillo, en principio se enfocó en el diseño y la confección, pasión que actualmente sigue vigente y que materializó con su marca, ‘Pj Fitwear’. Pero, sin duda, uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido su matrimonio con Jessi Uribe, también cantante del género popular, y ahora mostró cómo reacciona ante una discusión con él.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: La dejaron irreconocible: Paola Jara salió “acabada” de un concierto por esta razón

¿Cuántos años llevan de casados Paola Jara y Jessi Uribe?

En medio de una ceremonia privada en el Retiro, Antioquia, se llevó a cabo el matrimonio de Paola y Jessi en mayo del 2022, es decir, que actualmente la pareja lleva dos años y medio de matrimonio, donde han sido blanco de críticas desde el inicio de su relación con un aparente engaño de Jessi a su expareja y madre de sus hijos, Sandra Barrios.

Paola Jara compartió cómo se defiende en las discusiones con Jessi Uribe

Ante el lanzamiento de una nueva canción Paola Jara aprovechó para vincular la letra con su esposo, Jessi Uribe, donde cantó: “Si crees que eres mi papá, porque me casé contigo, estás más que confundid y no me esté regañando cada vez que te den ganas, es que usted no parió una hija para darle maltrato y palo seguido”, añadiendo además al video: “Cuando me saca la piedra”.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no tienen hijos?

Jessi Uribe en varias ocasiones ha dejado claro que sí sueña con convertirse en padre con Paola, ya que de su pasada relación nacieron sus cuatro hijos, Alan, Roy, Luna y Sarah. Sin embargo, quien siente que aún no es tiempo de encaminarse en el rol de madre es Paola, pues desea seguir cumpliendo sueños en la industria musical, pero no descarta en un tiempo tener un hijo.