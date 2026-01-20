Eva Rey reveló junto a su esposo cómo fue quedar en embarazo tras un mes de conocerse

Eva Rey es una periodista y presentadora española radicada en Colombia desde hace más de 20 años, quien es bastante reconocida en el país. La española inició su carrera en Londres colaborando con el reconocido periodista Yamid Amat. Posteriormente, se trasladó a Madrid y, por invitación de Amat, se estableció en Colombia, donde comenzó a trabajar en el noticiero CM&, cubriendo temas de entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en diversos medios nacionales, incluyendo NTN 24 y Noticias RCN, teniendo sus propias secciones como “Eva lo sabe” y “Sin evasivas”, enfocadas en política y actualidad. En 2022, dejó RCN para trabajar en su propio proyecto digital: “Desnúdate con Eva”, un pódcast de entrevistas donde ha conversado con más de 100 personalidades de distintas áreas, desde políticos hasta artistas y deportistas.

Rey se caracteriza por su estilo directo y sin filtros, lo que la llevó en 2024 a estrenar su programa de entrevistas “Desnúdate con Eva” en el canal Discovery Home & Health, donde busca mostrar el lado más humano y genuino de las celebridades.

En su última entrevista, la periodista quiso irse de forma más personal, esto al entrevistar a su pareja y padre de su hija, Matías Gaviria, un empresario paisa, ella desde España y él en su hogar en Medellín. Rey afirma que tuvo que viajar por razones familiares, pero no dejó de realizar este encuentro que solía ser muy pedido por sus seguidores.

Allí la pareja revela que Eva se dio cuenta de que estaba embarazada después de estar saliendo con el colombiano por cuatro semanas, lo que muchos consideran poco, pero la reacción de Gaviria fue positiva. De hecho, él recordó cómo se veían exactamente las pruebas positivas y lo que le dijo: “No importa la decisión que tú tomes, yo estoy ahí; independientemente de cuál sea esa decisión, yo estoy ahí. Si decides que nazca nuestra relación, va a ser para toda la vida; las relaciones se acaban, pero uno nunca deja de ser papá”.

A lo que añadió Eva Rey que ella quería abortar, mientras que él aseguró que sí quería ser padre: “A mí ese momento me hacía ilusión, pensar en que yo había terminado relaciones antes de conocerte, específicamente por eso, porque no quería tener más hijos, y en ese momento me hizo ilusión la idea de que Lía llegara”.

La posible relación entre Diego Trujillo y Eva Rey

En entrevista con el estilista y asesor de imagen, Franklin Ramos, la periodista española sin tapujos hizo su confesión, clip que fue compartido en las redes sociales del pódcast.

“Con Diego Trujillo, si me hubiese pillado en otro momento o en otro lugar, ahora soy amiga de la novia, pero yo creo que habría podido tener cosas con Trujillo. Me ha pasado con otros chicos, que son exclusivamente guapos, y que yo luego me levante y dije encantada: ”No sé, qué rico haberlo conocido", y voy y tomo un vino. Bueno, si me tomo tres vinos, de pronto pasan cosas, pero si no me lo tomo, no pasa nada.”