Martha Isabel Bolaños tuvo amorío con Christopher Carpentier de MasterChef, pero llegó a su fin rápidamente, ¿qué pasó?

Martha Isabel Bolaños es una reconocida actriz, quien es recordada por su papel en la icónica telenovela de RCN Televisión, ‘Yo soy Betty, la fea’ interpretando a Jenny García, mejor conocida como ‘La pupuchurra’. Sin embargo, este no ha sido el único protagonismo que ha ganado en el canal nacional, pues también fue una de las participantes más destacadas de ‘MasterChef Celebrity’, aunque no se convirtió en la ganadora le permitió volver a RCN con el fin de participar en uno nuevo ‘reality’ como lo es ‘La casa de los famosos’ del que fue eliminada recientemente. Ahora en medio de su salida la caleña confirmó que tuvo un amorío con Christopher Carpentier y este fue el motivo de su ruptura.

¿Qué pasó entre Martha Isabel Bolaños y Christopher Carpentier?

Luego de su salida, Martha ha estado siendo parte de diferentes medios de comunicación refiriéndose a su paso por ‘La casa de los famosos’ y otros aspectos de su vida, sacando a flote uno que otro secreto. Una de las que más se ha destacado ha sido precisamente con la emisora ‘Tropicana’, donde volvió a referirse a los rumores sobre sus salidas con Christopher Carpentier, confesando que sí tuvo un amorío con el exjurado de ‘MasterChef Celebrity’.

Cabe resaltar que hace varios meses Bolaños aseguró que salieron una vez a comer en Cali, sin embargo, la situación no pasó de eso, pero ahora durante la entrevista reiteró: “Ni más (...) fuimos a cenar, pero no, no prosperó”. Aunque el hecho habría tenido lugar después de la gran final de ‘MasterChef Celebrity’, donde Martha terminó siendo eliminada antes de este punto de la competencia, todo indicaría que sus acercamientos se dieron después de este momento.

Si bien, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ no se refirió mucho al tema, indicó: “No prosperó por mí, porque… ajá. Despacio, gordo, vamos despacio, él ya me quería casar (…) Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó. No, no pasé”. Hasta el momento Carpentier no se ha referido al tema, pues en pasadas entrevista con Publimetro asegura que está enfocado en su faceta como chef, pues en los próximos meses esperar abrir su restaurante al norte de Bogotá llamado ‘Ilatina Group’.

Por lo pronto, Martha Isabel deja claro que quiere su “hombre” y aún más luego de su salida del ‘reality’ de RCN Televisión, pues se desconocen los próximos proyectos con los que cuenta.