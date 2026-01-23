Caterin Escobar, de ‘MasterChef’, mostró el susto que vivió Yepes en medio de su viaje

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más famosos del país, pues durante años ha hecho parte de los hogares colombianos, alcanzando así un amplio reconocimiento. Una de sus producciones más famosas es, precisamente, ‘MasterChef Celebrity’ que lleva más de ocho años al aire y su más reciente temporada en el 2025 dejó como ganadora de los 200 millones de pesos a Violeta Bergonzi, siendo la mejor cocinera a lo largo de esta versión.

Sin embargo, esta temporada no solo dejó una única ganadora, sino también algunos amoríos entre ellos el de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes, dos de los participantes de aquella versión y aunque en principio negaron estas declaraciones, lo cierto es que antes de que iniciara la transmisión del programa los fuertes rumores se hicieron presentes acompañados de algunas imágenes en las que las muestras de su amor era evidente.

Si bien, el ‘reality’ de cocina llegó a su fin ya hace varios meses, su relación va mejor que nunca y muestra clara de ello es su más reciente viaje a Tailandia en medio de la celebración de cumpleaños de Yepes, que en un primer momento se dejó ver compartiendo con sus hijos para posteriormente festejar junto a su novia, Caterin Escobar.

En medio de este nuevo viaje, Escobar terminó generando risas en las redes sociales, luego de que compartiera un video en el que ambos se midieron a estar a pocos metros del tren, al parecer, esta es una experiencia bastante conocida allí, pues fueron varios los turistas que hicieron parte de la misma, donde las risas por parte de la actriz no faltaron, sin embargo, en ocasiones quien estaba perplejo era, precisamente, Mario Alberto: “Alguien estaba muy asustadito jajaja”, fueron las declaraciones que añadió Caterin Escobar al mencionado video.

Hasta el momento se desconoce el tiempo que Escobar y Yepes llevan juntos. A pesar de ello, las diferentes muestras de cariño por parte de la pareja y por supuesto, de sus seguidores no han faltado.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes. imagen tomada de las redes sociales de Caterin Escobar

¿Cuántos hijos tiene Caterin Escobar, de ‘MasterChef Celebrity’?

La actriz Caterin Escobar, quien destacó por su participación en la temporada de MasterChef Celebrity 2025, tiene dos hijos María José y Matías. Su primogénita, María José Ríos, nació en 2005 y ha ganado popularidad en redes sociales por su gran parecido físico con la actriz y su contenido enfocado en la vida fitness. Por otro lado, su hijo menor es Matías Vásquez, nacido en 2010, fruto de su matrimonio con el también actor Tommy Vásquez. A pesar de su apretada agenda en el mundo del entretenimiento, Caterin suele compartir momentos familiares que demuestran la cercana relación que mantiene con ambos, quienes la apoyaron durante su paso por la competencia de cocina más famosa del país.