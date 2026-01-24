¿No va más? Este es el motivo de la ausencia de Carlos Vargas, de ‘La Red’, Caracol

Desde hace varios años, una de las principales figuras dentro de ‘La Red’, Caracol, es Carlos Vargas, un conocido presentador, quien se ha ganado el cariño de los televidentes debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta. Sin embargo, el colombiano ha tenido que afrontar complejas etapas a lo largo de su vida, pero también ha logrado destacarse en la televisión nacional y ahora, ante su ausencia, se conoció el motivo detrás.

Uno de los presentadores más destacados en ‘La Red’ es precisamente Carlos Vargas, contando con más de cinco años dentro de la producción. Sin embargo, desde hace varios días el conductor se encuentra ausente del formato, lo que desató dudas entre sus seguidores.

Si bien el programa de entretenimiento cuenta con otros presentadores, como lo son Mary Méndez, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Frank Solano, varios televidentes aseguran que Vargas tiene la chispa necesaria para que la producción siga siendo un éxito durante los fines de semana.

Aunque se llegó a pensar que abandonaría el programa, lo cierto es que los presentadores aclararon que Carlos Vargas se encuentra ausente de ‘La Red’, Caracol, ya que se encuentra tomando sus respectivas vacaciones y dentro de algunos días volverá a retomar sus labores dentro de Caracol Televisión.

Cabe resaltar que Vargas se habría tomado unos días para disfrutar junto a su familia en Cartago, retomando algunos de sus proyectos en Bogotá, entre ellos, su rol como locutor de la emisora ‘Vibra’, donde ha logrado contar con una amplia acogida entre los oyentes.

¿Cuál es el otro trabajo de Carlos Vargas fuera de ‘La Red’, Caracol?

El nuevo trabajo de Carlos Vargas, de ‘La Red’, tiene que ver con su llegada a la emisora ‘Vibra’. El presentador fue confirmado este 10 de marzo por la cadena radial, reiterando que ahora estará haciendo parte de las mañanas ‘Vibraenlasmañanas’.

Ante su llegada, Vargas estuvo presente en la emisora, donde la emoción por parte del presentador de ‘La Red’ terminó siendo más que evidente: “Se demoraron mucho, pero como me vieron (…) En algún momento dije: ¿cuándo voy a volver a radio? Yo no sé qué voy a hacer, pero las circunstancias se dieron y estar aquí con un amigo de Caracol (…) Gracias".