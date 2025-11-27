Carlos Vargas de ‘La Red Caracol’ destapó la razón por la que le impidieron entrada en discoteca de Cartagena

El municipio de Cartago, en el Valle del Cauca, vio nacer hace 46 años a una de las figuras del entretenimiento más destacadas en Colombia, Carlos Vargas, hombre que ha pasado por formatos de farándula como ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’,‘La Red Caracol’ y ahora como locutor en la emisora Vibra. Justamente, en medio de una reciente emisión del programa radial en el que trabaja, reveló la razón por la que le negaron la entrada en una reconocida discoteca en Cartagena.

Dentro de la programación de Vibra, destacan formatos como ‘Vibra en las Mañanas’ que es transmitido de lunes a viernes de 6:00 a.m a 10:00 a.m; ha adquirido una gran popularidad no solo en su dial, también en sus redes sociales; especialmente Tiktok, plataforma en la que contantemente se viralizan videos de sus talentos, no solo el de Vargas, también los de David Rodríguez, Christian Granados, Karen Vinasco, y su nueva locutora, la creadora de contenido, Alejandra Villeta.

Precisamente, en medio de una de las trasmisiones de este matutino, Vargas reveló que en un reciente viaje a Cartagena, le negaron el acceso a una reconocida discoteca por ir con chancletas y un enterizo café.

“Él me miró la pinta y de una vez me dijo que no me iban a dejar entrar. (...) Él guarda, me impidió la entrada y me dijo que se estaba guiando, por lo que decía en un letrero, en el que se indicaba que se negaba la entrada en chancletas. (...) ¿Cuál es el criterio que le entregan a esa persona que no estudió ni moda, para saber si la pinta que uno lleva vale la pena?“, reveló el presentador.

