Actriz de ‘Chepe Fortuna’ se sinceró sobre el accidente que sufrió y su batalla contra las adicciones

Chepe Fortuna es una exitosa telenovela colombiana de RCN Televisión que cautivó a la audiencia en 2010 con su vibrante mezcla de comedia caribeña y realismo mágico. Protagonizada por Taliana Vargas y Javier Jattin, la historia narra el romance entre Niña Cabrales, una joven ambientalista de clase alta, y Chepe Fortuna, un pescador con el don de interpretar sueños. Ambientada en la costa norte de Colombia, la trama destaca por su humor social, la lucha por la preservación de la ciénaga y personajes pintorescos que se convirtieron en iconos de la cultura popular.

Le puede gustar: Sofía Petro salió a defenderse de las críticas con famosa telenovela de RCN

Una de las actrices que hizo parte de esta producción fue Milena Vergara, quien le dio vida a Rosalía Cabrales, tía de la protagonista de esta historia. Sin embargo, los últimos años para la actriz no han sido sencillos, esto luego de que sufriera una isquemia cerebral, al parecer, por el consumo de drogas durante más de 10 años.

Si bien, con el paso del tiempo y los cuidados requeridos, Vergara ha logrado recuperarse de manera satisfactoria, lo cierto es que varias de las secuelas permanecen y ahora, en medio de una de sus más recientes apariciones, la actriz de ‘Chepe Fortuna’ confesó que está dejando el cigarrillo, pero sufrió una fuerte caída recientemente.

“Mija, triste y resignada, imagínate que me paré a buscar unos cigarrillos y me caí, me hice una fisura en el coxis, en el hombro y en la cadera, ¿cómo te parece a ti, por Dios? (…) Por desobediente, porque ustedes me dijeron que no me parara, ustedes me dijeron, por eso me paré, estoy acostumbrada a hacer lo que se me da la gana (…) También hay buenas noticias, dejé de fumar, ya no estoy fumando, pero me hace una falta, uno por la noche nada más, yo estoy viendo, me siento bien (…) Cuidense en la vejez ahora que están jóvenes, porque todo esto sale viejos“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Milena Vergara.

¿Quién es el esposo de Taliana Vargas, actriz de ‘Chepe fortuna’?

El esposo de Taliana Vargas es Alejandro Éder, un reconocido político y actual Alcalde de Cali para el periodo 2024-2027. La pareja contrajo matrimonio en 2015 en una recordada ceremonia en la Hacienda La Rita, en el Valle del Cauca, y desde entonces se han consolidado como una de las uniones más estables y admiradas de la vida pública colombiana.

Éder, quien cuenta con una sólida trayectoria en el sector público y en procesos de paz en el país, ha formado junto a la exreina y actriz una familia con dos hijos, Alicia y Antonio, compartiendo activamente en sus redes sociales su compromiso con la gestión social y el desarrollo de la capital vallecaucana.