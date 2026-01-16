Revelan lugar de descanso final de los restos de Yeison Jiménez y nuevo homenaje póstumo

El municipio de Manzanares, Caldas, se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de su historia reciente con el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, reconocido como uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana. El cantante falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, noticia que conmocionó al país y dejó un profundo vacío entre sus seguidores.

La despedida en su tierra natal tendrá un significado especial, pues será allí donde descansarán finalmente los restos del artista, cerrando simbólicamente el ciclo de una vida marcada por el esfuerzo, la perseverancia y el amor por sus raíces. Hasta Manzanares llegarán sus cenizas, en un acto que busca resaltar el vínculo permanente que Yeison Jiménez mantuvo con su comunidad, incluso en los momentos de mayor éxito de su carrera.

Revelan cómo será el último adiós a Yeison Jiménez en su pueblo natal

Desde que se confirmó su fallecimiento, Manzanares ha expresado un sentimiento colectivo de duelo, orgullo y gratitud. Para muchos habitantes, Jiménez no solo fue una figura pública, sino un referente de superación que llevó el nombre del municipio a escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en un símbolo del talento caldense. El homenaje póstumo representa, para la comunidad, una oportunidad de agradecer su legado artístico y humano.

Este acto en Caldas se suma a una serie de homenajes que se han realizado en distintas regiones del país. Entre ellos, destacan los encuentros multitudinarios en el Movistar Arena de Bogotá, así como vigilias espontáneas organizadas por fanáticos en lugares que marcaron la trayectoria del cantante. Cada manifestación ha evidenciado la huella profunda que Yeison Jiménez dejó en la música popular y en la memoria emocional de sus seguidores.

Cómo serán los homenajes a Yeison Jiménez en Manzanares (Caldas)

De acuerdo con la información compartida por su familia y equipo de trabajo a través de redes sociales, el próximo 19 de enero se realizará el acto central de despedida en Manzanares. Ese día, los restos del cantante serán recibidos mediante una caravana que partirá desde la vereda La Esmeralda y avanzará hasta el casco urbano del municipio, permitiendo que los habitantes acompañen el recorrido como muestra de respeto y cariño.

Posteriormente, hacia el mediodía, se celebrará una eucaristía en el parque principal de Manzanares, concebida como un espacio de recogimiento, oración y despedida colectiva. Se espera la asistencia masiva de la comunidad local, así como de seguidores que viajarán desde distintos puntos del país para rendir tributo al artista.

Aunque algunos homenajes previos han generado debate en redes sociales por su magnitud, en Manzanares se espera una ceremonia de carácter íntimo, comunitario y respetuoso, centrada en honrar a Yeison Jiménez desde la cercanía de su pueblo natal y el reconocimiento a su legado musical y personal.

Finalmente, según informó Telemedellín, los restos mortales de Yeison Jiménez en cenizas quedarán en Manzanares, Caldas, el lugar donde nació su historia y al que ahora regresa para su descanso final, dejando una marca imborrable en la cultura popular colombiana.