Taliana Vargas llegó a los 38 años y así fue su celebración junto a su esposo, Alejandro Eder

Taliana Vargas es una reconocida actriz, presentadora y actualmente está de cerca con el trabajo social debido a su labor como primera dama de Cali, al lado de su esposo Alejandro Eder. Se hizo conocida al ser elegida Señorita Colombia 2007-2008 y, posteriormente, obtuvo el título de primera finalista en Miss Universo 2008. A lo largo de su carrera, ha protagonizado exitosas telenovelas como“Chepe Fortuna”y “Rafael Orozco, el ídolo”.

Hace 10 años, Vargas contrajo matrimonio con Alejandro Eder, actual alcalde de Cali y padre de sus dos hijos. La pareja es una de las más reconocidas del ámbito del entretenimiento y el ámbito político, en el que ambos han trabajado en equipo, asumiendo la responsabilidad de liderar el desarrollo y bienestar de los caleños.

Debido a esos 10 años juntos, la pareja hace unos meses decidió celebrarlo renovando sus votos en lo que fue una cercana y pequeña reunión junto a sus familias, en Santa Marta. Ahora, este 20 de diciembre, Taliana llegó a sus 38 años, por lo que en su Instagram compartió un video, en el que aparece una vela con el número 28, pero luego su hija cambia la vela por el número 38, en este también esta acompañada de su esposo y su hijo menor: “Happy Birthday to me, gracias Dios mío por los dones de tu amor”, expresó en el post.

¿Taliana Vargas regresó a la televisión?

Para la fortuna de muchos, Taliana Vargas volvió al canal RCN con “Chepe Fortuna”, una de las producciones más exitosas y recordados por los colombianos, ambientada en la costa caribe. Esta llegó el pasado lunes 1 de diciembre, ocupando la franja de las 8:00 p. m.,esto tras el fin del reality ‘MasterChef Celebrity’.

La trama sigue aJosé “Chepe” Fortuna, un humilde pescador y líder del barrio El Tiburón,quien sueña con ser alcalde para mejorar la vida de su comunidad. Su vida da un giro cuando conoce aNiña Cabrales, una joven heredera con ideales ecológicos que regresa de España para apoyar a los pescadores locales.

¿Qué ocurrió en Cali el pasado martes 16 de diciembre?

Cali despertó el martes 16 de diciembre en medio del pánico tras registrarse dos explosiones en el suroriente de la capital del Valle del Cauca, hechos ocurridos en el marco del paro armado del ELN y que dejaron como saldo la muerte de dos uniformados de la policía.

Fueron dos los sitios en los que se presentaron estas detonaciones: una en el barrio Mariano Ramos, en la carrerda 50 con Autopista Simón Bolívar; y a una estación de la Policía Metropolitana. Atentados que ocurrieron a las 3:00 a.m; uno de ellos justo en el paso de una motocicleta de la Policía.