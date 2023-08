Mile Vergara y su hijo revelaron que el consumo de drogas por más de 15 años fue el detonante para su derrame cerebral

Mile Vergara es una de las actrices más reconocidas en la esfera del entretenimiento debido a su amplia trayectoria en el Canal RCN y Caracol. Sin embargo, hace algún tiempo sufrió un accidente cerebrovascular lo que produjo una parálisis en su lado izquierdo y también fuertes episodios de depresión. Además, hace pocas horas el hijo la barranquillera reveló que las drogas habrían sido el detonante del deterioro de su salud.

Recientemente, Mile y su hijo Jo´se Garavito estuvieron en el programa del Canal RCN ‘Buen día, Colombia’ hablando de cómo se ha transformado su vida desde el desafortunado proceso de salud que ha tenido que enfrentar la actriz, dejando claro que quizás su derrame cerebral se habría dado por el consumo de drogas desde muy corta edad.

El joven reiteró que los problemas de salud de su mamá habían tenido inicio luego de la ruptura que sufrió con su padre Fernando Garavito, quien es un reconocido músico y director de televisión. “En el momento en el que mi mamá se separó de mi papá, por la forma en la que ella pensaba, era muy difícil aceptar esa realidad. Empezó a fumar mucho cigarrillo, malos hábitos al poder dormir”.

Asimismo, el hijo de la actriz aseguró que su ambos comenzaron a fumar marihuana cuanto él tenía 16 años de edad. Aunque no se revelaron mayores detalles al respecto, Mile aprovechó para contar que sigue con vida gracias a sus vecinos, pues precisamente fueron ellos quienes la llevaron al hospital más cercano en medio del accidente cerebro vascular que estaba atravesando.

La famosa actriz de ‘Chepe fortuna’ indicó que en medio de esta situación agradeció a Dios y posteriormente, decidió irse a dormir y fue justo en ese momento en que su parte izquierda comenzó a paralizarse por completo: “Yo caí al suelo y tuve que llamar a los vecinos, los vecinos me salvaron”.

Y es que los últimos años no han sido nada sencillo para Mile, pues además de los problemas de salud física también se ha tenido que enfrentar a su salud mental, pues según sus declaraciones, el consumo de drogas trajo consigo un gran gasto económico, por ende, tomando los ahorros de sus diversos trabajos en la pantalla grande: “El no haber hecho las cosas bien, porque todas las decisiones de mi vida las tome mal, habiendo tenido cantidad de instrumentos y de plata que ganaba para comprar casas, para comprar todo, yo nunca hice nada, toda la plata me la gasté (…) Me siento presa, empieza un dolor, es el infierno, es sentirte que te quemas”.

Y es que en medio de la entrevista Vergara confesó que aún sigo intentando dejar el cigarrillo, pues el primero de estos lo fuma a las 7 am, luego a las 11 y el último a las 8 pm. Finalmente, Mile resaltó que la entidad que protege a los actores le ofreció costear todos los gastos para su jubilación en un ancianato.