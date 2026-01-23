Robinson Díaz habló de los excesos que enfrentó en la televisión, “Me enloquecí mucho”

Robinson Díaz es un reconocido actor colombiano, quien ha logrado construir una carrera de más de 15 años destacándose en diferentes producciones como ‘Vecinos’, ‘Mentiras perfectas’, ‘Rigo’, ‘El cartel de los sapos’, entre otros. Aunque actualmente el colombiano está dedicado a la actuación, lo cierto es que sigue presente en la industria del entretenimiento, revelando detalles con respecto a su experiencia en diferentes producciones.

Con el paso de los años Díaz se ha convertido en uno de los actores más queridos en el país, sin embargo, no todo ha sido color de rosa en medio de su carrera actoral, pues recientemente estuvo haciendo parte de ‘El show de Richy y los mantenidos’, donde dio a conocer que durante las grabaciones de la famosa telenovela ‘Vecinos’ y ‘El cartel de los sapos’, estuvo inmerso en algunos excesos:

“Yo me desbordé mucho en ‘Vecinos’, perdí mucho el norte, mucho, mucho, me enloquecí mucho. El ego me ganó, estaba muy, muy, no me estoy justificando, pero tenía obra de teatro en el Nacional, tenía que grabar a Pereira y Armenia ‘El Cartel’, tenía ‘Vecinos’ no sé como hacía, estaba tomando mucho, mucho trago, Mucho actor borracho, mucho director periquero, me tocó mucha televisión rumbeada (...) La separación, perder mi familia esas cosas, no tener tiempo con mi hijo y estar trabajando como máquina, dormir 4 horas, yo decía que sentido tiene esta m%erd&, enredarme, perder a mi esposa, infidelidades toda esa gueb%n&da”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Robinson Díaz.

¿Quién es la esposa de Robinson Díaz?

La esposa de Robinson Díaz, el reconocido actor colombiano, es Adriana Arango, una también actriz colombiana con una larga y sólida carrera en televisión, cine y teatro. Ha participado en numerosas producciones que le han valido el reconocimiento del público y la crítica.

Además de ser conocida por su matrimonio con Robinson Díaz, con quien tiene un hijo llamado Juan José Díaz. Su relación ha sido una de las más comentadas en el medio artístico colombiano, especialmente por los desafíos que han enfrentado y superado, como una infidelidad de Robinson Díaz con la actriz Sara Corrales, que generó una crisis mediática, pero de la cual lograron recuperarse y seguir juntos.