Empezó mal: Adriana Arango contó que se decepcionó al conocer a Robinson Díaz

Robinson Díaz se ha consolidado como uno de los mejores actores del país gracias a su versatilidad para interpretar personajes memorables, tal como ocurrió en la bioserie ‘Rigo’, transmitida por RCN. Con una dilatada trayectoria artística en series y películas, Díaz ha logrado destacarse aún más en el mundo del espectáculo latinoamericano. Su papel como Don Rigoberto Urán, en la historia del ‘Toro de Urrao’ protagonizada por Ana María Estupiñán y Juan Pablo Urrego, rompió los corazones de los televidentes con su trágico desenlace.

En una reciente entrevista para Bésame Radio, acompañado por su esposa, la también actriz Adriana Arango, Robinson Díaz recordó el impacto emocional que tuvo su muerte en ‘Rigo’. “Son personas que conectan mucho (...) mi mamá me llamó, preguntando y usted está bien, usted no se murió, me entiende, mamá por Dios. Se conmovió tanto que dijo que ahí está su papá llorando a moco tendido”, comentó Díaz, destacando cómo su actuación llegó a tocar profundamente a los espectadores, incluida su propia familia.

Robinson Díaz y Adriana Arango: una historia de amor

Durante la entrevista, la pareja también compartió la historia de cómo se conocieron. Robinson reveló que vio por primera vez a Adriana durante la presentación de una obra de teatro. “Le pregunté a una amiga que trabajaba conmigo quién es esa mujer tan hermosa que está con el público, quién es esa mona crespa. ‘Ah, esa es una amiga de Medellín’, ¿Es amiga tuya? Presentámela. Y a los días la vi y me pareció hermosa y empecé como cómo estás, teníamos amigos en común y nos presentaron y pues ahí fuimos conociéndonos”, relató el actor.

Adriana recordó la impresión que le causó ver a Robinson, ya no vestido como su personaje, sino como una persona normal. “Me impresionó mucho, ya no vestido como el personaje que interpretaba, sino como una persona normal, de la que sentí que ya conocía toda la vida. Luego él se acercó y empezó a decir unas cosas tan tontas, comentarios súper machistas, horrible, y yo como que ya me había encantado, pero qué es esto y nada pues ahí nos fuimos juntando y hablando”, rememoró Arango.

Una familia unida por el arte

Después de tantos años juntos, Robinson y Adriana siguen unidos y tienen un hijo llamado Juan José. Juntos, han creado una compañía de teatro llamada La Tropa, donde continúan desarrollando y presentando proyectos teatrales. Esta colaboración artística no solo fortalece su relación personal, sino que también enriquece la escena cultural del país.