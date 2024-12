“Una gran mujer”: Robison Díaz reaccionó al fallecimiento de Sandra Reyes de ‘Rigo’ con conmovedor mensaje

El 1 de diciembre de 2024, la televisión colombiana perdió a una de sus figuras más queridas con el fallecimiento de Sandra Reyes. La actriz, recordada por su inigualable talento y su cercanía con el público, murió a los 49 años tras enfrentar una valiente batalla contra el cáncer de seno. Su partida deja un vacío irreparable en la industria del entretenimiento, donde destacó por sus papeles icónicos y su carisma.

Sandra Reyes será siempre recordada por sus contribuciones a producciones memorables que marcaron a generaciones de televidentes. Su compromiso con cada interpretación y su capacidad para transmitir emociones auténticas la consolidaron como una de las grandes estrellas de la televisión colombiana. Su legado permanecerá vivo en los corazones de quienes la admiraron y en la historia de las artes escénicas del país.

Robinson Díaz, quien compartió pantalla con Sandra Reyes en la exitosa producción Rigo, dedicó un emotivo mensaje para despedir a su colega y amiga. A través de sus redes sociales, el actor expresó su dolor por la partida de Sandra, destacando su inmenso talento, su sensibilidad y el impacto positivo que dejó en quienes tuvieron el privilegio de trabajar junto a ella. “Lamento profundamente la muerte de mi compañera y gran amiga Sandra Reyes, gran actriz y gran mujer”.

Además de Robinson, uno de sus colegas más cercanos, Miguel Varoni con quien compartió pantalla en la recordada novela ‘Pedro El Escamoso’, también le dedicó un especial mensaje recordado la cercanía que lograron luego de compartir pantalla. “Hasta siempre mi Doctora Paula, sumerce no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la Bendiga!!! Siempre está en mi corazón”.