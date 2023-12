“Sufrí de maltrato” Esto fue lo que reveló Robinson Díaz, actor que interpreta al papá de ‘Rigo’ en su niñez

Robinson Díaz es un reconocido actor colombiano con una trayectoria impresionante. Nació el 1 de mayo de 1966 en Envigado, Colombia. Desde muy joven, Robinson supo que quería dedicarse al mundo de la actuación y no tardó en perseguir su sueño.

A lo largo de su carrera, Robinson ha interpretado una amplia gama de personajes, demostrando su versatilidad y talento actoral. Ha participado en exitosas producciones como “El Cartel de los Sapos”, donde encarnó al temible Milton Jiménez ‘El Cabo’, un narcotraficante implacable. Su actuación fue tan convincente que se ganó el reconocimiento y el respeto del público y la crítica.

Pero Robinson Díaz no se limita solo a la televisión. También ha incursionado en el cine, dejando su marca en películas como “La Estrategia del Caracol” y “La Pena Máxima”. En cada uno de sus papeles, logra transmitir emociones profundas y conectar con el espectador de una manera única.

[ HInchas de Millonarios se ‘emberracaron’ con Falcao por la “excusa” que sacó para rechazar a su equipo ]

Además de su talento actoral, Robinson también ha incursionado como director y productor. Su pasión por el teatro lo ha llevado a explorar diferentes facetas dentro de la industria, demostrando su habilidad para contar historias desde distintos ángulos.

Pero más allá de su éxito profesional, Robinson Díaz reveló en entrevista para el canal en YouTube, ‘SER O NO SER, HE AHÍ EL PÓDCAST’ que su niñez no fue nada sencilla. Según contó allí, en su infancia recibió mucho maltrato por parte de su familia. Su padre y su madre lo maltrataban, aunque no los justificó, comentó que ellos también fueron maltratados en algún momento de su vida.

Además, contó que tiempo después cuando entró en el sistema educativo, también recibió maltratos. Esto de hecho, afectó su vida. Sin embargo, nada le ha impedido cumplir su sueño. En esta misma entrevista comentó que a los 14 años ya quería ser actor. Y es que, si bien su niñez fue dura, fue por esta misma época donde nació ese gran sueño, él que está cumpliendo hoy. Cuando estudiaba en el colegio, decidió crear un grupo de teatro junto a otros amigos y el sueño poco a poco fue tomando forma hasta convertirse en un ícono nacional de la actuación.

[ Bogotá seguirá en obra el próximo año: este es el balance de cierre de los proyectos más importantes ]