¿Maiker Smith está ofreciendo $20 millones por votos para entrar a ‘La Casa de los Famosos’? Esto dijo su amigo

Ya se completaron casi 6 meses desde el final de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, ganada por el costeño Altafulla; pero desde que él ganó, RCN le dio rienda suelta a lo que es ahora la convocatoria para definir los participantes de su próxima entrega. Justamente uno de ellos generó conversación luego de que uno de sus amigos afirmara que estaban entregando $15 millones de pesos por cada voto para que él entre.

Ya son seis las celebridades que están más que confirmadas para lo que será la tercera temporada de este concurso de ‘Nuestra Tele’: Nicolás Arrieta, Eidevin López, Luisa Cortina, Alexa Torres, Luisa Cortina, Esteban Bernal y Lorena Altamirano; quienes se ganaron su puesto gracias a los votos del público.

Justamente un nuevo grupo de aspirantes se están disputando el nuevo cupo para ingresar a la casa más famosa de Colombia, ‘combo’ en el que están: ‘El Sebastucho’, Maiker Smith, Erick Pabón, Ibrahim Salem, Jairo Talero y Alexander Ospina; sufragios que están liderando los dos primeros en mención.

Justamente Maiker generó conversación en las redes sociales luego de que un video de TikTok se volviera viral, en el que su amigo Lymar Brown afirmó que iba a dar $15 millones de pesos a quien vote por su ‘pana’; algo que él mismo desmintió, debido a que no tiene las capacidades económicas para hacer esto.

“Tengo un hijo de siete años y una relación estable. Me gusta burlarme de mí mismo, me gusta hacer reír y que se rian conmigo; me gusta gesticular mucho y soy más allá de las redes. (...) Soy bastante competidor y me gusta ganar en cualquier aspecto, si votan por mí están votando por el ganador del concurso”, fueron las palabras de Maiker para que voten por él.