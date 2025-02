“Yo no lo merecía”, Karen Sevillano habló de las infidelidades de sus anteriores novios

Karen Sevillano, una reconocida influencer y creadora de contenido colombiana, se alzó con la victoria en la primera temporada de “La Casa de los Famosos Colombia” en 2024. Su carisma, autenticidad y habilidad para conectar con el público la convirtieron en una de las favoritas desde el inicio del programa. A lo largo de la competencia, Karen demostró ser una jugadora estratega y resiliente, superando los desafíos y ganándose el apoyo de los televidentes. Su triunfo en el reality show no solo consolidó su popularidad en redes sociales, sino que la trajo de vuelta en la nueva temporada como presentadora del aftershow.

Este rol dentro del programa ha sido un total acierto para los televidentes, esto también por la participación que ha tenido Sevillano dentro de la casa, interactuando con los participantes. Por otro lado, recientemente estuvo en entrevista con Culo Tauro y Camilo Sánchez en el pódcast `Por la ventana', donde los comediantes le plantearon una situación hipotética a Karen con su novio, en la que termino mencionando sus relaciones anteriores.

Al respecto le dijeron “¿Usted le dolería más que Neider le sea infiel con una mujer o con un hombre?, por lo que ella respondió “me da exactamente lo mismo, porque a mí lo que me duele es la traición” para terminar diciendo que prefiere que la cambien por un hombre. Luego Sánchez le preguntó si le habían puesto los cachos antes, a lo que la influencer que sí y que no guardaba rencor porque ella no lo merecía, “Yo sé que un hombre inmaduro no era capaz de ver el tremendo mujerón que tenía enfrente, entonces yo puedo entender que ese tipo de cosas le pasa a hombre sin valores, sin principios” para terminar riéndose.

Karen Sevillano le dijo “tibios” a quienes quieren que Mauricio Figueroa salga de LCDLF por cuestiones médicas

Después de una semana más en ‘La Casa de los Famosos’ los participantes que lucharon por quedarse en la casa fueron Cris Pasquel, ‘La Toxi Costeña’, Karina García y el actor Mauricio Figueroa y de nuevo el actor fue protagonista del posicionamiento luego de que varios de los participantes se colocaran atrás de él con el objetivo de promover en su mente el pensamiento de abandonar el concurso por los dolores que tiene en su rodilla que lo han llevado a movilizarse en un carrito eléctrico.

Frente a esto, Sevillano se expresó y trato de tibios a quienes volvieron a nominarlo en el posicionamiento “Estoy cansada de los famosos, qué famosos tan tibios. Que le dicen a Mauricio Figueroa que quieren que se vaya por su rodilla, mentira; la abuela lo nominó porque él la gritó en la prueba. Digan en la cara la verdad, hay un poco de tibios allá" expresó la presentadora.