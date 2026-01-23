Exaspirante a La casa de los famosos denunció presunto fraude en las votaciones del reality

Las redes sociales se encendieron en las últimas horas luego de que Natalia Mejía, creadora de contenido y hermana del presentador y deportista Tatán Mejía, hiciera públicas unas declaraciones que ponen en duda la transparencia del proceso de votaciones de La casa de los famosos Colombia.

Mejía, quien estuvo entre las aspirantes para ingresar al reality del Canal RCN, utilizó sus plataformas digitales para relatar lo que, según su experiencia, serían presuntas irregularidades alrededor de la selección de participantes. En sus palabras, existiría una red que ofrecería “asegurar” resultados a cambio de elevadas sumas de dinero.

De acuerdo con su testimonio, la situación salió a la luz mientras se encontraba en una entrevista dentro del canal. Allí, escuchó a integrantes de otro grupo comentar que habrían recibido propuestas económicas para ganar las votaciones. “Una dijo que le pidieron siete millones, otra que catorce. Yo no entendía nada, nunca había escuchado eso”, aseguró Natalia Mejía, quien afirmó que fue en ese momento cuando oyó hablar por primera vez del uso de supuestos “bots” para manipular resultados.

La creadora de contenido explicó que, días después y ya fuera de las instalaciones del canal, también recibió mensajes con ofertas similares. Según relató, le propusieron el respaldo de grupos organizados de votantes y una suma concreta de dinero para garantizar su ingreso al programa. “Si tú quieres ganar las votaciones, dame diez millones ahora y cuando ganes otros diez”, contó, dejando claro que rechazó de inmediato cualquier participación en ese tipo de prácticas.

Pese a sus denuncias, Natalia Mejía fue enfática en señalar que, desde su percepción, el Canal RCN no tendría interés en permitir este tipo de irregularidades. Por el contrario, aseguró que la producción del reality estaría constantemente bloqueando intentos fraudulentos, ya que el objetivo del formato es que la participación provenga de votantes reales y no de mecanismos artificiales.

Las declaraciones han generado un intenso debate entre seguidores del programa, quienes cuestionan la transparencia de las votaciones, mientras otros piden un pronunciamiento oficial por parte del canal frente a lo expuesto por la creadora de contenido.