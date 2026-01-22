Poncho Zuleta iba a pedir un minuto de silencio por Yeison Jiménez y terminó nombrando a Jessi Uribe

Tomás Alfonso Zuleta Díaz, ampliamente reconocido como Poncho Zuleta, es uno de los cantantes más representativos del vallenato tradicional en Colombia. Nacido en Villanueva, La Guajira, e integrante de la conocida Dinastía Zuleta, ha construido una trayectoria de más de cinco décadas que lo posiciona como uno de los grandes exponentes del folclor colombiano.

A lo largo de su carrera ha sido homenajeado en festivales, exaltado por su aporte al género y recordado por éxitos que marcaron a varias generaciones. Su figura, sin embargo, también ha estado rodeada de controversias a lo largo del tiempo, lo que vuelve cualquier comentario suyo un detonante de conversación nacional.

El cantante expresó su lamento tras la partida del artista popular, Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero de 2026 a los 34 años de edad. El artista perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en la zona rural de Paipa, Boyacá, cuando la avioneta en la que se desplazaba hacia un compromiso laboral sufrió un siniestro poco después del despegue.

La noticia que conmocionó a todos el país hizo que le rindieran grandes homenajes, en Bogotá y en su pueblo natal, Manzanares, Caldas. Lugar en el que sus cenizas fueron recibidas por una multitud que lo despidió entre lágrimas y canciones, así como sus amigos y colegas.

Zuleta no se quiso quedar atrás y durante un concierto, quiso tener un detalle en memoria del artista, pero no salió del todo bien, esto al expresar: “Un minuto de silencio por Jessi Uribe”. Enseguida recibió abucheos de parte del público, por lo que el cantante no dudó en responder: “Por favor, ey, por favor, cállense”.

A pesar de que el artista tenía una buena intención, no salió del todo bien y ha generado risas en las redes sociales en las que está rondando el video.

¿Quién era la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez era Sonia Restrepo, con quien el cantante llevaba más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada. Semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y ahora no caben de la dicha con la llegada de Santiago, su segundo hijo juntos.