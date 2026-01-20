Homenaje de Yeison Jiménez en el Estadio El Campín cambió el horario del partido Millonarios vs Medellín

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR confirmó que el partido entre Millonarios vs Independiente Medellín válido por la cuarta fecha de la Liga Betplay, fue reprogramado.

En un principio, el juego entre capitalino y paisas se disputaría el sábado 31 de enero a las 8:20 de la noche, sin embargo, debido al homenaje que se le va a realizar al cantante de música popular Yeison Jiménez en el estadio El Campín, el encuentro tuvo que cambiar el día y el horario para el domingo 1 de febrero a las 8:30 en el mismo escenario.

Lea también: Marino Hinestroza daría un ‘volantazo’ en su carrera y ya no iría a Boca Juniors: Equipo ofertó 6 millones por él

“Desde el Fútbol Profesional Colombiano enviamos un saludo solidario a la familia de Yeison Jiménez”, informaron desde el ente del fútbol profesional colombiano.

Hinchas de Millonarios se tomaron Monserrate en busca de un “milagrito” para este año

Bogotá amaneció teñida de azul este sábado 17 de enero de 2026. Desde muy temprano, varios hinchas de Millonarios FC protagonizaron una jornada tan simbólica como emotiva: la tradicional subida a Monserrate para pedir un “milagrito” muy especial de cara a la nueva temporada del fútbol colombiano: la anheladaestrella 17.

La convocatoria, organizada bajo el nombre deRUN AZUL, citó a los aficionados a las 6:00 de la mañana en la base del cerro tutelar de Bogotá. Media hora después, la marea azul comenzó el ascenso entre cánticos, banderas, camisetas históricas y mensajes de pedido.

Las imágenes y videos que circularon rápidamente en redes sociales mostraron a los aficionados compartiendo un mismo objetivo: arrancar el 2026 con esperanza y buena energía para Millonarios. Muchos asistentes llevaron pancartas con mensajes alusivos al título, mientras otros aprovecharon para agradecer por el regreso deRadamel Falcao García, uno de los grandes ídolos del fútbol colombiano y símbolo de ilusión para la hinchada embajadora.