Jhonny Rivera sorprendió a su futura esposa con amoroso detalle por su cumpleaños; “muchos años más a mi lado”

‘Mi decisión’, ‘El intenso’, ‘Tomando cerveza’, ‘Siga bebiendo’ y ‘El extraño’, son algunos de los ‘palos’ musicales del risaraldense Jhonny Rivera, hombre que inició con una gran dicha el 2026: el cumpleaños de su joven novia. Justamente para seguir demostrándole su amor a su ahora prometida, le hizo un amoroso homenaje en redes.

Rivera ya completa más de dos años de relación con la joven caucana Jenny López, a quien le propuso matrimonio el pasado mes de mayo ante 13 mil asistentes en el Movistar Arena de Bogotá. Ella hizo parte de su equipo de coristas y fue la persona con la que el artista decidió volver a creer en el amor, luego de poner fin a su relación con Luz Galeano, madre de su hijo Andy.

Este amor tiene tan lleno a Rivera que decidió hacerle una reunión a su amada en la ciudad de Pereira, en donde le mandó a hacer su comida favorita, la paella; y una deliciosa torta de fresas. A todo esto se le sumó una amorosa publicación en redes, en donde compartieron varios de los momentos de felicidad que han vivido, post acompañado de las siguientes emotivas palabras.

“Amorcito mío, feliz cumpleaños. Gracias por llegar a mi vida, por tu amor, tu apoyo y por caminar a mi lado cada día. Este año iniciamos una nueva etapa y, con la ayuda de Dios, la viviremos y la disfrutaremos al máximo. Que disfrutes mucho tu día y sigas cumpliendo muchos años más a mi lado. Te amo”, expresó Jhonny.

Jhonny Rivera y su prometida ya dejaron listas las capitulaciones para su matrimonio

La expectativa alrededor de esta unión ha despertado la curiosidad de miles de seguidores, atentos a cada detalle, información que Jenny ha ido revelando poco a poco a través de sus publicaciones en Instagram, red social en la que cuenta con 929.000 seguidores.

Entre los datos que han salido a la luz, se destaca que la pareja eligió el mes de febrero para darse el “sí” en el altar, en una ceremonia que tendrá lugar en la ciudad de Pereira. El evento será privado, pues la propia Jenny dejó claro que se tratará de una boda por la iglesia y en un ambiente muy familiar.

Además, la intérprete de ‘Culpables’ sorprendió a muchos al contar que ella y su “amorcito” decidieron firmar capitulaciones, una decisión que dejó sin piso a quienes aún sostienen que su relación con Rivera tiene motivaciones exclusivamente económicas.