Sebastián Martínez celebra la importante nominación de su hijo Amador, ¿De qué se trata?

Sebastián Martínez es uno de los actores más conocidos en el país, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en la pantalla colombiana en producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pálpito’, ‘Bloque de búsqueda’, ‘Pa’ quererte’ y ‘Juegos prohibidos’, novela en la que conoció a su actual esposa, la también actriz, Kathy Sáenz. El paisa no solo ha cautivado a la audiencia con su talento, sino también se ha llevado varios elogios y siendo considerado uno de los intérpretes más guapos en el mundo del entretenimiento.

¿Quién es el hijo de Sebastián Martínez?

El hijo de Sebastián Martínez es Amador Martínez Sáenz, quien se convirtió en el único hijo de la pareja y que desde muy corta edad estuvo cerca de las cámaras debido al rol que cumple el actor y que durante varios años su mamá, Kathy Sáenz también se sumergió. Aunque se pensó que heredaría el talento de ambos para la actuación, esta situación terminó siendo opuesta, pues su pasión está puesta en la velocidad, ya que ha logrado destacarse en el kartismo, siendo una actividad deportiva no tan reconocida en Colombia.

En medio de este camino que emprende Amador y que lleva ya algunos años, ha podido contar el apoyo indudable de sus padres, quienes están presentes en cada competencia, preparación y ahora en medio de la nominación que tuvo a mejor atleta del año y promesa del año juvenil.

“Celebrando la nominación de Amador Martínez como atleta del año y promesa del año juvenil no olímpico. En los premios Altius del Comité Olímpico Colombia”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Sebastián Martínez, las cuales estuvieron acompañadas de una foto junto a su hijo y por supuesto, con Kathy Sáenz, demostrando el amor que siente por él y dejando claro que lo apoyan en cada uno de sus proyectos.

Sebastián Martínez Sebastián Martínez - redes sociales

¿Quién es el padre de las hijas de Kathy Sáenz?

Kathy Sáenz, antes de su matrimonio con Sebastián Martínez, sostuvo una unión con Sammy Bessudo, un reconocido empresario y quien es el presidente de una de las agencias de viajes más famosas como lo es Aviatur.

Luego de un tiempo juntos, la ahora expareja le dio la bienvenida a Shenoa y Alana, quienes llegaron para iluminarles la vida, sin embargo, tiempo más tarde, los problemas entre ellos estuvieron latentes, tanto así que por el bienestar de sus dos hijas decidieron separarse y aunque no fue una decisión sencilla ambos volvieron a encontrar el amor posteriormente