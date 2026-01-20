El polémico eslogan que estrenó RCN en temporada electoral: el canal ha sido señalado de hacer propaganda política

El Canal RCN con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los medios de comunicación más vistos en el país, contando con una amplia gama de información y entretenimiento para sus televidentes. Sin duda, su producción más importante es Noticias RCN, que a diario cuenta con más de tres emisiones, encargándose de exponer los principales hechos que tienen lugar en el país y en el mundo de la mano de su equipo de periodistas y presentadores.

Para este año electoral 2026, Noticias RCN ha diseñado un despliegue informativo robusto bajo el concepto de “Tribuna RCN”, un espacio multiplataforma que busca contrarrestar la polarización mediante el voto informado. La cobertura, liderada por José Manuel Acevedo y la editora política Maritza Aristizábal, integrará televisión, radio (a través de La FM) y una fuerte presencia digital con el hashtag #ElDebateDeLaGente.

El canal enfocará sus esfuerzos en el análisis de datos en tiempo real mediante alianzas con firmas encuestadoras como GAD3, ofreciendo un seguimiento detallado tanto de las legislativas de marzo como de las presidenciales de mayo, priorizando las voces regionales y el escrutinio directo a las propuestas de los candidatos. No obstante, una de las propagandas de la estrategia ha generado toda una ola de críticas en redes sociales, esto por la frase “Firmes con la democracia”.

La conversación se generó a partir de la periodista y creadora digital Laura Camila Vargas, quien posteó un video en sus redes sociales sobre esta propaganda, en el que afirma que el canal RCN adoptó el lenguaje simbólico de Abelardo de la Espriella y que está haciendo campaña a su favor.

“Cuando RCN adopta el lenguaje simbólico de Abelardo de la Espriella, deja de hacer periodismo y empieza a hacer campaña. Y eso no fortalece la democracia: la debilita, porque confunde información con propaganda y poder con verdad”, indicó en la descripción del video.

Cabe resaltar que, el eslogan del candidato presidencial es “Firme por la patria”, por lo que dicho video es todo un juego de palabras, según la periodista. A partir de esto, ha generado todo un debate en comentarios, donde unos señalan que RTVC sería el canal predilecto para hacerle propaganda al presidente Petro, mientras que otros apoyan los argumentos de Laura Vargas; lo que sí es que ponen en duda la credibilidad de los medios más conocidos del país, como lo son el canal RCN y Caracol.