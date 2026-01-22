Derroche de ternura: Reconocida periodista de Noticias Caracol presentó oficialmente a su bebé

Desde hace varios años Noticias Caracol se ha caracterizado por ser el líder cuando de brindar información a los televidentes se trata. Durante sus diferentes emisiones cuenta con una amplia cobertura nacional e internacionalmente, siendo más que necesario contar con un amplio equipo de periodistas y presentadores, quienes con el paso de los años han logrado quedarse en el corazón de los colombianos debido a su carisma, profesionalismo e historias de vida.

Le puede gustar: Periodista de Noticias Caracol confesó que fue despedido sin justa causa, “ayer me llamaron”

Siendo este el caso de Catalina Gómez, quien desde hace varios años forma parte de Noticias Caracol, estando presente durante las emisiones del medio día y también en ocasiones durante los fines de semana. Si bien, el periodismo es una de sus más grandes pasiones, lo cierto es que su familia es su prioridad, tanto así que hace pocos meses le dio la bienvenida a su segundo hijo, quien llegó para unirlos mucho más.

Aunque en principio la periodista mantuvo en reserva su embarazo, semanas más tarde lo confirmó por medio de sus redes sociales y también fue expuesto durante el programa ‘La Red’, Caracol. Con el paso de los meses sus cambios físicos fueron evidentes, demostrando así el crecimiento de su bebé.

Desde mediados de diciembre Gómez se encuentra ausente de Noticias Caracol dedicándose al 100% a su bebé y en medio de una de sus más recientes apariciones, la presentadora compartió una foto de su pequeño sin mostrar su rostro: “49 días de amor”, fueron las declaraciones que añadió Catalina Gómez, dejando claro que aunque extraña su rol como presentadora vive días de ensueño con su hijo aprovechando al máximo esta etapa como mamá.

catalina gómez redes sociales de catalina gómez

¿Quién es el esposo de Catalina Gómez, de Noticias Caracol?

El esposo de Catalina Gómez de Noticias Caracol es Camilo Fidel López, quien es un abogado y aficionado a los cortometrajes, según se lee en su cuenta de Instagram. Además de ser el director de Vértigo graffiti y Vertigo contemporary.

El hombre buscaría dejar varios detalles de su vida de manera privada, sin embargo, es una de las principales caras de sus dos negocios que también se llevaron a cabo en compañía de la periodista de Noticias Caracol. Además de llevar varios años de unión con Catalina Gómez, la pareja tendría una hija de aproximadamente 4 años de edad, pues son pocas las ocasiones en las que se dejan ver juntos y la más reciente se dio en medio de la pasada celebración de cumpleaños a principios del mes de septiembre de la periodista, donde este festejo habría tenido lugar en su apartamento al norte de Bogotá.