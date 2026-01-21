Querido periodista de Noticias Caracol confirmó el fallecimiento de su mamá, “está en la presencia de Dios”

Durante más de dos décadas Noticias Caracol se ha convertido en el informativo preferido por los televidentes, pues en medio de sus más de tres emisiones busca revelar aquellos hechos que marcan la agenda nacional y por ende, generan interés entre los ciudadanos demarcando temas sociales, políticos, económicos, culturales y deportivos.

En medio de las diferentes emisiones con las que cuentan termina siendo más que necesario contar con un amplio equipo de periodistas y presentadores, varios de ellos han logrado quedarse en el corazón de los colombianos debido a su carisma, profesionalismo, pero también por los años que llevan siendo parte del informativo de Caracol, siendo este el caso de Héctor Rojas, quien se ha encargado de cubrir varias de las situaciones que se dan en la capital colombiana.

Sin embargo, hace pocos días el presentador tuvo que afrontar uno de los momentos más difíciles de su vida, esto luego del fallecimiento de su mamá, "Este par de tortolitos se reencontrarán en el cielo. Con tristeza en el corazón les informo que mi madre ha fallecido y ahora está en la presencia de Dios“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Héctor Rojas, de Noticias Caracol, demostrando el amor que siempre sentirá por ambos a pesar de su fallecimiento.

Ante la noticia de esta dolorosa partida, la serie de mensajes por parte de amigos y colegas de Noticias Caracol no se hicieron esperar, entre ellos de Nicoll Buitrago, quien aseguró: "Abrazo al corazón, ella lo sabe todo. Dios con ustedes", mientras que Claudia Lozano indicó: “Mi heeeee te quiero y abrazo fuerte“. ”Un abrazo fuerte mi querido Héctor. Dios, cobije tu corazón y el de tu familia con fortaleza", añadió Daniela Pachón.

¿Quién es el periodista que renunció a Noticias Caracol?

Se trata de Andrés Montoya, quien durante varios años ha hecho parte del informativo. En un primer momento, siendo parte de la sede regional en Medellín, para posteriormente llegar a la capital colombiana y seguir mostrando su talento durante la primera emisión de Noticias Caracol en compañía de Alejandra Giraldo y Daniela Pachón.

Sin embargo, Montoya luego de varios años dentro del informativo confirmó su salida a través de un emotivo mensaje por medio de sus redes sociales, donde aseguró “En la vida, hay señales, hay llamados, hay cambios. ¡Por nuevos caminos y conquistas! Gratitud, con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión que fue mi empresa y, por supuesto, con todos ustedes que han asistido, de cerca y con tanta generosidad, a mi proceso durante estos años. Cierro un ciclo.

Agradeciendo por todo lo vivido y aprendido. Dejemos que la vida hable con el tiempo, para que nos volvamos a encontrar, a ver, a escuchar, a sentir, con nuevas historias, conversaciones, personajes, relatos, que sigan sumando a esta construcción de valor que hacemos desde el periodismo, por vocación, en esta sociedad colombiana, latinoamericana y del resto del mundo, que tanto lo necesita.¡Siempre les diré, feliz vida y gracias!“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Andrés Montoya, de Noticias Caracol.